深圳新冠疫苗接種：民眾多觀望 留學生踴躍

深圳優先對9類重點人群免費接種新冠疫苗，包括涉及進口冷鏈物流、隔離場所、入境管理與海關邊檢、醫療衛生、基層防疫、公共交通等從業人員、內地籍跨境司機及接駁司機，以及因公因私出國工作及學習者，並在上月28日正式啟動因公因私出國工作及學習人員預約接種，前8類人員由其工作單位預約、集中接種，留學生則可自行通過微信公眾號預約。

商販不打：多幾批人打完再考慮

周二下午一點半，距離深圳5個疫苗接種點之一的南山區大衝社區健康中心開門還有半小時，中心門前等候接種新冠疫苗人龍已蜿蜒近50米，人群中多數是年輕面孔。在附近做銷售的商販李小姐對本報稱，近幾日中心每天都大排長龍，但她自己會「等多幾批（人）打完」後再考慮。

與李小姐有類似想法的人不少，疫苗安全是他們首要顧慮，此外，內地嚴控境外輸入，一旦出現零星疫情便立即通過追蹤密切接觸者、封閉涉疫場所、組織大規模核酸檢測等措施截斷傳播等做法，也降低了普通民眾心理上對疫苗的依賴。

網約車公司「滴滴」的司機臧師傅提到上月香港跨境貨車司機在深圳確診個案，「馬上就控制住了，深圳管控還是可以」，因此他不擔心疫情反彈，對疫苗「先觀望一陣」。臧師傅還表示，滴滴暫時沒有要求司機接種，身邊朋友也較少想打。

打工仔不打：應該領導先打

深圳一民企員工馮先生稱，其公司早前接到羅湖區政府通知自願報名接種，但他沒有報。他說，「我覺得現在這疫苗，效果不確定、持續時間不確定、副作用不確定，打了還是要戴口罩，在深圳的話感覺沒那麼迫切。」收到類似的疫苗接種意願統計通知後，粵西某市公務員黃先生也表示，同事接種意願不高，認為新冠疫苗畢竟是「新技術」，不成熟，「應該『上面』（領導）先打」。

留學生急打：需求很迫切

不過，很多留學生希望能先打疫苗。有就讀香港理工大學三年級的內地同學，日前在深圳南山區大衝社康中心完成第一針疫苗接種。這名不願具名的同學稱，他在2019年「理大圍城」之前返回內地，去年又因疫情滯留，已在內地上了一年網課，希望下學期能返港，考慮到香港現時疫情嚴重，主動來打疫苗，感覺「不打不行」。

原本在德國留學的周同學，去年10月因疫情嚴重返回家鄉浙江杭州後，便主動多方諮詢尋找接種新冠疫苗的渠道，為返德做準備。周同學在12月初打完兩針北京科興生物的新冠疫苗，他認為，滅活疫苗在技術上相對較成熟安全，而國外疫情風險更大，「每個人立場不同，看這件事感覺肯定不一樣。對我來說，我（對疫苗）的需求就很迫切。」

現時在內地消費娛樂、生活資訊分享App「小紅書」上搜索「新冠疫苗接種」，除了一些醫護專家講解有關疫苗資訊，瀏覽量高的多數帖文來自留學生分享在各地接種的經驗，很多人都說接種後安心以及期待未來的出國計劃。

明報記者

（抗疫新階段）