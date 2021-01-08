中國實現星地量子密鑰分發 全球首創

新華社和中新社報道，32年前人類史上首次量子通信在實驗室僅傳輸了32厘米，中國經20多年努力在該領域實現突破，2016年發射全球首顆量子科學實驗衛星「墨子號」，2017年建成世界首條量子保密通信幹線「京滬幹線」。

橫跨4600公里 奠基「量子網」

今次中國研究團隊經過兩年多的穩定性和安全性測試、標準化研究以及政務、金融、電力等不同領域的應用示範，在「京滬幹線」與「墨子號」成功對接的基礎上，構建世界上首個集成700多條地面光纖量子密鑰分發（QKD）鏈路和兩個星地自由空間高速QKD鏈路的廣域量子通信網絡。

中科大教授潘建偉指出，《自然》審稿人稱，這是地球上最大、最先進的量子密鑰分發網絡，是量子通信「巨大的工程性成就」。基於「不可分割」、「不可複製」等量子特性，量子通信被稱為「原理上無條件安全」的通信方式，在多領域具有應用前景。星地量子通信網的建成，為未來實現覆蓋全球的「量子網」奠定科技基礎，也為相對論、引力波等科學研究提供了前所未有的「天地實驗室」。