美駐聯國大使擬訪台 北京警告會付出代價

蓬佩奧未公布具體日期

中央社報道，蓬佩奧在聲明中稱克拉夫特將訪台，又指出台灣是美國可靠伙伴與蓬勃民主政體，即使中共試圖削弱其成功，台灣仍繁榮興盛，且展現出「一個自由的中國」所能達到的成就。克拉夫特2019年上任以來，多次公開發聲支持台灣的國際參與。

台灣總統府昨表示誠摯歡迎。台外交部亦稱，這是首度有現任美國駐聯合國常任代表訪台，展現美國對台灣國際參與的強勁支持，正與美國在台協會（AIT）協調相關細節。台灣國防安全研究院國家安全研究所所長李哲全認為，克拉夫特此訪清楚表達台灣與美國在印太的其他盟邦具同等地位，但蓬佩奧所言「一個自由的中國」有玄機，各界可自行解讀。

中國外交部發言人華春瑩昨回應稱，堅決反對、強烈譴責蓬佩奧的聲明，並就台灣問題重申中方堅決反對任何形式的美台官方往來。華春瑩敦促美方立即停止干涉中國內政、損害中方利益、破壞中美關係的言行，警告美方必將為其錯誤行為付出沉重代價。

台美軍事對話 未透露詳情

對於台美「政治軍事對話」，台外交部長吳釗燮表示已經順利完成，但具體細節、內容基於台美互信、外交默契不便透露，台灣國防部副部長張冠群則說，主要是實務性質的合作與探討。

華春瑩稱，中方已向美方提出嚴正交涉。中國國防部發言人譚克非表示，解放軍能挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。大陸國台辦發言人朱鳳蓮則正告民進黨當局不要在「倚美謀獨」的錯誤道路上越走越遠。