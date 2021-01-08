北京歸納疫情6原因 包括超長潛伏期

北京當局昨日召開疫情發布會，總結本次內地疫情6個成因，並推進和部署進京防控篩查與勸返工作。

當地周三「零新增」 稱疫情受控

人民網報道，北京市委宣傳部副部長徐和建在疫情防控發布會上稱，周三（6日）北京實現「零新增」，顯示疫情已初步受控，但疫情輸入風險始終存在。他指出，目前內地零星散發和局部聚集性疫情，大多與境外輸入有關、與超長潛伏期有關、與冷鏈環節有關、與防控漏洞有關、與沒有做好自我防護有關、與聚集聚餐這6個原因有關。

北京市委書記蔡奇昨出席並主持北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議，要求加強京冀協同防控，堅決防止疫情輸入確保首都安全。並對通報病例的在京密接者、次密接者迅速開展流調，全部進行核酸檢測和「14+7」集中醫學觀察。嚴控中高風險地區人員進京，有中高風險地區旅居史的人員要主動向所在單位、社區報告，就地落實核酸檢測和醫學觀察措施。嚴把進京通道入口關，加強進京檢查站查控，做好篩查和勸返工作。

（抗疫新階段）