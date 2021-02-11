河北120宗確診 石家莊禁人員離境 封城下超市現搶購 醫院騰空專接新冠患者

3村5天72例 距機場僅10公里

河北衛健委數據顯示，當地本土新增感染人數由2日的1宗，在5日間已飈升至234宗，其中確診90例，尚在醫學觀察本地無症狀感染者144例。至少有81例來自石家莊市槁城區，其中僅小果莊村、劉家佐村、南橋寨村3個行政村的確診人數就超過了72例，而這3個村子均分布在石家莊正定國際機場附近，與機場相距10公里左右。目前石家莊市第五人民醫院已全部騰空 ，用於收治新冠肺炎患者。另外，河北省胸科醫院、石家莊市人民醫院、石家莊市三院也將作為後備醫院。

據本報了解，河北省醫療結構昨已完成第二批2000名醫護人員的抽調工作，並於昨晚抵達石家莊。北京市也派出臨床和疾控的專家赴石家莊參與抗疫。總部在深圳的華大基因人員目前已在當地籌建「火眼實驗室」，協助進行核酸檢測。央視報道，截至昨午12時，石家莊市已累計核酸採樣611人，已出檢測結果241.66萬人，新增陽性11例。目前本次疫情中心區石家莊市藁城區已全部完成核酸檢測。

航班取消 火車禁乘搭

石家莊市民王先生對本報稱，當局在昨日凌晨始要求各小區封閉3日。而其所在社區已進行過核酸檢測，今日應可以出結果。他稱從官方公布的消息看，疫情主要集中於藁城一帶，預計該社區完成核酸檢測並證實無虞後，會在近期逐步解封。「可能這兩日突然爆發的疫情引起了百姓恐慌，但是應該不會出現去年春節的情況」。王先生稱，恐慌的情緒一度引起市民搶購糧食與蔬菜等食品，導致超市供貨不足。

內地多省市亦加緊對近期有石家莊旅居史人員及密接人員進行排查。上月底自湖北到石家莊出差的宋先生向本報證實，已接到戶籍地疾控部門電話，要求他主動申報，並配合進行集中隔離觀察和核酸檢測，密接者亦需進行申報和健康檢測。河北黃先生亦向本報證實，因上月底赴石家莊出差，目前已被要求隔離和核酸檢測，正在等待檢測結果。

石家莊當局昨日要全市人員、車輛均不得離市，高風險地區藁城區人員、車輛均不得出區。因保障疫情防控、城市運行等車輛，需持防疫指揮部發放通行證，且需在規定時間、規定路線通行。中新網稱，受疫情影響，多個航空公司昨已取消石家莊機場航班；石家莊火車站亦暫停進站乘車。

明報記者

（抗疫新階段）

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