支付寶等8中國App 特朗普簽令禁交易

路透社報道，這個行政命令還點名辦公軟件掃描全能王（CamScanner）、茄子快傳（SHAREit）、WPS Office及短影音平台VMate。行政命令表示，這些軟件或App能透過智能手機、平板電腦與電腦等電子裝置，訪問並獲得大量用戶信息，包括敏感的個人身分信息與私隱，這樣的數據蒐集「可以讓中國追蹤聯邦僱員與承包商的位置，並建立個人資訊檔案」。

稱程式讓中國蒐信息

一名美國官員表示，這項行政命令與特朗普去年8月簽署的禁令頗為相似。之前的命令禁止與微信和TikTok等App有關的部分交易，後被美國法院駁回，今次禁令可能面臨類似的法律挑戰。美國商務部長羅斯在聲明中表示，支持特朗普「承諾保護美國人隱私與安全不受中國共產黨的威脅」。

美專家：試圖最後關頭束縛拜登

《紐約時報》報道，涉事應用程式的絕大多數用戶都在中國，該禁令的影響可能有限。新美國智庫（New America）的網絡安全政策和中國數碼經濟研究員薩克斯（Samm Sacks）指出，涉事App不太可能處理大量屬於美國公民的數據。但這對往來於兩國的華裔美國人及使用這些App與中方保持聯繫或做生意的人影響可能很大。

此外，薩克斯稱，這一行政命令將在美國候任總統拜登任內生效，「即便他的團隊不相信國家安全存在風險的說法……在我看來，該命令是在最後關頭試圖束縛拜登手腳的枷鎖」。美國一名高級官員透露，特朗普政府尚未就該禁令與拜登政府接觸。拜登團隊尚未回應。

中方：無理打壓霸凌霸道又一例證

中國外交部發言人華春瑩昨回應稱，這是美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓外國企業的霸凌、霸道、霸權行徑的又一例證，損人不利己。華春瑩敦促美方為包括中國企業在內的各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的營商環境，強調中方將繼續採取必要舉措維護中國企業的正當、合法權益。

（中美角力）