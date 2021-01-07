中國仍未批溯源專家簽證 譚德塞感「非常失望」

世衛此前曾透露，希望在世界衛生組織執行委員會1月18日開幕前動身前往最初爆發疫情的湖北武漢。路透社報道，譚德塞5日在世衛日內瓦總部視像記者會上表示，由世衛率領的國際專家前往中國調查新冠病毒起源，這是根據世衛、中國政府及欲前往武漢的專家組共同的安排。不過，中方尚未簽批赴華專家簽證，對此，他感到「非常失望」。譚德塞說：「我一直在與中國高級官員保持聯繫，並再次向他們明確指出，這個專家團的任務是世衛的優先事項。」

華春瑩：正協商加快籌備 創合作良好條件

對此，外交部發言人華春瑩昨日在例行記者會上表示，近期中方本着積極建設的態度，同世衛就國際專家組來華開展新冠病毒溯源合作，保持密切溝通。當前全球的疫情形勢仍十分嚴峻，中國國內也正在全力的開展疫情防控，衛生防疫部門和專家都在全身心地投入緊張的抗疫工作。

華春瑩表示，儘管如此，從支持國際抗疫合作出發，中方仍然克服困難，加快推進內部的籌備工作，盡力為國際專家組來華開展溯源合作創造良好條件。世衛方面對此是清楚的，那麼溯源問題非常的複雜，為了確保國際專家組來華工作順利，需要履行必要程序，並且做出相關具體安排，目前雙方還正在就此協商。