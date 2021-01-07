河北感染破百 北京緊張「築牢屏障」 冀：當好首都政治護城河

據河北衛健委昨（6日）通報，河北省5日單日新增20宗確診，其中石家莊市報告19宗、邢台市報告1宗；新增43宗本地無症狀感染，其中石家莊市報告41宗，邢台市報告2宗。全省現累計有39宗確診。

石家莊封城 昨200萬人採樣59萬人送檢

有1,100萬常住人口的石家莊昨日開展全員核酸檢測，所有小區居民被要求居家隔離3天，以社區為單位接受檢測。石家莊市副市長孟祥紅在昨晚的發布會上介紹，截至昨下午5點，累計採樣200萬人份，送檢59萬多人，發現7份陽性樣本。石家莊市衛健委副主任張東生表示，省衛健委昨日緊急從外地抽調1000名醫務人員，今日（7日）還將支援2000人。下一步將更加嚴密組織，確保完成檢測工作。

同樣局部爆發本土疫情的北京，對鄰近的河北疫情大為緊張。北京市委書記蔡奇周二（5日）下午主持召開會議，指出當前內地個別地區突發聚集性疫情，北京疫情輸入風險陡增，要「築牢外防輸入的防疫屏障，確保首都安全」。嚴格入京人員、貨物高等級防控，中高風險地區人員非必要不進京。對已入京的迅速核查，落實核酸檢測和「14+7」措施。河北省委書記王東峰和省長許勤同天亦召開會議，提出「堅決當好首都政治護城河」。

河北進出車輛勸返 火車航班取消

綜合內地媒體報道，鐵路部門已暫停發售昨日起至2月4日自石家莊等地進入北京的火車票。昨日上午起，河北境內多條高速因疫情防控、交通管制等原因，雙向車輛無法通行、禁止上道或雙向勸返。包括京港澳高速石安段、京昆高速石家莊段等逾10條高速公路受到影響。交警在部分高速路段收費站設路障，勸返進出河北的車輛。石家莊客運總站宣布暫時停運，1月6日至16日所有網購票將退票。石家莊正定機場大批航班取消，出行乘客需持72小時內有效核酸證明始可搭乘飛機或高鐵。物流也受到影響，順豐、中通、圓通等多家快遞公司已暫停河北部分地區攬派。

稱病毒與歐洲輸入病毒同源

石家莊市民政局副局長常俊華在昨晚的疫情發布會上表示，石家莊各小區原則上只保留一個出入口，人車分離的小區可設兩個，要保證所有的出入口必須有不少於兩人24小時值班值守。所有進出小區的人必須佩戴口罩、出示健康碼、測量體溫。河北省血液中心發出倡議，呼籲公眾在條件允許的情况下，加入無償獻血行列，抗擊疫情。

河北邢台市則表示，根據3日送檢的首批3宗確診者核酸樣本，國家疾控中心基因測序結果顯示，病毒傳播與歐洲輸入病毒高度同源，具有流行病學聯繫，從而明確了本次疫情的流行病學途徑。此外，新疆昨日通報1宗來自石家莊的無症狀感染者，顯示疫情已有擴散態勢。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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