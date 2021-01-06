拼多多女員工疑過勞死 官方帳號稱「用命換錢」

後稱有人錯用帳號 反對有關言論

知乎拼多多帳號引發爭議的帖文為：「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢，我一直不以為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代，你可以選擇安逸的梯子，但你就要選擇安逸帶來的後果，人是可以控制自己的努力的，我們都可以。」。

知乎封拼多多帳號15日

拼多多前日發聲明稱，未發布有關回應，並堅決反對截圖觀點。其後再發聲明稱，品牌營銷合作公司李姓員工上周四（12月31日）參與拼多多跨年晚會，用手機登入知乎拼多多帳號發表評論，前日才意識到錯用帳號，在不到30秒內刪除；強調有關言論不代表公司態度。昨日知乎亦將拼多多帳號禁言15天。

對此，央視前晚發評論表示：「幸福是奮鬥出來的，但奮鬥不只靠激情，也要講效率，切不能演變成『拿命換錢』。讓員工少熬夜、不透支，用人單位嚴格規範勞動保障、相關部門加強監管，保護好奮鬥者同樣重要。」