城市數字化轉型是去年11月底上海市委十次全會首次提出的一個全新概念，新華社報道，《關於全面推進上海城市數字化轉型的意見》周一（4日）晚間公布。意見稱，在經濟上，加快推動數字產業化、產業數字化，做優做強城市核心功能；在生活上，將打造智能便捷的數字化公共服務體系，加強政府、企業、社會等各類信息系統的業務協同、數據聯動；在治理上，將打造科學化、精細化、智能化的超大城市「數治」（數字化治理）新規範式。

目標30分鐘就醫 30秒入住酒店

上海市經信委主任吳金城表示，下一步，上海將着重從企業市民和城市運行高頻急難的問題難點中發現數字化轉型的應用場景，引導市場主體參與數字化轉型場景運營，使人人都成為數據的生產者、治理者、使用者、獲益者。比如推動30分鐘就醫服務、30秒入住酒店、為老服務「一鍵通」、停車服務「隨心約」、出行即服務平台等便民示範應用。

澎湃新聞稱，推行數字化也需要關注法治、倫理、規則等方面帶來的新挑戰，將推動建立健全相關法律法規，強化知識產權、個人隱私等保護力度。