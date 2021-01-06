「直播帶貨」主持被揭做戲售假 推銷三無洗手液 包裝地址電話虛構

《新京報》記者上月24日以供貨商名義參加「秋風在行動」（下稱秋風）的直播帶貨，他在5個多小時中推銷衣服、玉石、日化用品等數十種貨物，當晚數據顯示，有3萬多人觀看，賣出上千件商品。主播秋風是黑龍江人，粉絲量近150萬，自詡「為粉絲謀福利的虧本主播」。他稱呼觀眾為「家人」，一開播就說「家人們今天想要什麼，秋風給你們先送一波」。

工作人員配合「勸阻」勿虧本

直播期間，秋風身邊5名工作人員除幫忙遞送商品，還配合「演戲」，「勸阻」秋風「不能虧本賣貨」，甚至故意和秋風吵架，「你這不行，供貨商不同意，我雖然是你的員工，但也不能看到你這麼虧本」。

玉石宣稱值過千 賣99元仍賺63元

在推銷一款翡翠山水吊牌時，秋風宣稱「價值上千元」，為回饋粉絲，只賣99元（人民幣，下同）。不過，供貨商稱，這款玉石出貨價僅20多元，緞面包裝盒成本也僅3.2元。一名業內人士表示，該玉石「紋路、工藝都比較粗糙，肯定是機器刻的」。該玉牌扣除成本及速遞費用，每件能給秋風帶來63元利潤。

另外，秋風還推銷居能牌小蘇打抑菌洗手液，每瓶500毫升，標價59元，但從秋風處9.9元可買兩瓶。供貨商稱，其進貨價每瓶僅2元。調查發現，該洗手液包裝上的地址並無這家公司，其工商註冊信息上的電話也為空號。中國商業聯合會洗染專業委員會副主任郭繼東表示，抑菌功能的洗手液需送檢，並在取得相關許可證的生產企業生產，備案後才能銷售。北京浩東律師事務所律師張曉玲指出，這種沒有許可證的洗手液屬於「三無產品」。

山東臨沂靚倩衛生用品公司甚至推出一款「專門面向直播帶貨」的嬰幼兒手口濕紙巾，一包80片僅售0.65元，負責人稱「我們一個月能賣出10萬箱，都是通過主播帶貨賣出去的」，又坦言其價格比正常濕紙巾低了一半，所以品質也是最差的。