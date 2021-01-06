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中國評論：中日外長逐鹿非洲／文：孫嘉業

【明報專訊】中日兩國的主要矛盾是歷史問題和東海釣魚島糾紛，但近年兩國的戰場有愈擴愈廣之勢，日方不僅在南海問題上積極介入，更在台海問題上漸趨高調，兩國最新的角逐更蔓延到非洲大陸。

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