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2021年1月6日星期三
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中國評論：中日外長逐鹿非洲／文：孫嘉業
【明報專訊】中日兩國的主要矛盾是歷史問題和東海釣魚島糾紛，但近年兩國的戰場有愈擴愈廣之勢，日方不僅在南海問題上積極介入，更在台海問題上漸趨高調，兩國最新的角逐更蔓延到非洲大陸。
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