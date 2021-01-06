中共新版統戰條例 港澳需維護國家主權安全

新增「支持港澳融入國家發展大局」

新華社昨發布這份去年11月30日中共中央政治局會議修訂、12月21日中共中央發布的《統戰條例》，在同時發出的通知指出，2015年5月中共中央印發的《統戰條例（試行）》，對鞏固和發展統一戰線發揮了重要作用。根據新的形勢、任務和要求，黨中央對其予以修訂。

中央統戰部負責人表示，這次修訂，明確將中共總書記習近平新時代中國特色社會主義思想、習關於加強和改進統一戰線工作的重要思想寫入統一戰線工作的指導思想。同時，修訂明確將服務堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化納入統一戰線工作的主要任務。

增「海外統一戰線和僑務工作」一章

本報將新版條例與2015年試行版對比，在新條例第九章「港澳台統一戰線工作」第三十四條中，新增了「支持港澳融入國家發展大局」，以及「維護國家主權安全發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定，確保『一國兩制』實踐行穩致遠」的內容。而在第三十五條，則刪去「鞏固深化兩岸關係和平發展的政治、經濟、文化、社會基礎」，改為「廣泛團結海內外台灣同胞，發展壯大台灣愛國統一力量，反對『台獨』分裂活動，不斷推進祖國和平統一進程，同心實現中華民族偉大復興」。

新例也增加了「新的社會階層人士統一戰線工作」一章，強調發揮新的社會階層人士的重要作用；增加了「海外統一戰線工作和僑務工作」一章，強調要致力於維護和促進中國統一，實現中華民族偉大復興。