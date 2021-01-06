祝婚變播毒 河北3日飈59感染 全省入戰時狀態 中疾控衛健委緊急派專家組

《河北日報》報道，從上周六（2日）報告首例病例至周一（4日），河北省共報告本土確診病例19宗、無症狀感染者40宗。確診病例14宗來自石家莊，其餘3宗來自邢台。石家莊的病例集中在相鄰兩村，10宗來自小果莊村，另4宗來自劉家佐村；14名確診者當中，12人年齡在50歲以上，年紀最大的89歲，另外兩人年約30歲。截至昨日，小果莊村被上調為全國唯一高風險地區；另有中風險地區49個，其中32個在遼寧，7個在北京。

小果莊村列全國唯一高風險區

據河北省衛健委通報，小果莊村的10宗確診病例中，有3宗在去年12月28日參加不同場婚禮，其中兩人參加婚禮地點均在機場北路附近的酒店。另有一人在1月2日乘私家車前往附近村參加婚禮，次日驗出陽性。此外，該村5宗確診病例曾在元旦前參加本村的多場活動，彼此間多有親戚關係。

央視《新聞1+1》昨晚報道稱，中國疾控中心的專家組和國家衛健委高級別專家組已到達石家莊和邢台。河北省稍早向兩市派出工作組，指導疫情處置工作。省委書記王東峰和省長許勤召開會議，提出要以最快速度控制疫情，「堅決當好首都政治『護城河』」。河北全省宣布進入「戰時狀態」，石家莊藁城區小果莊村已進行封閉管理，今日將在全市範圍內啟動核酸檢測，當地所有社區、農村實行封閉管控。

石家莊社區全封閉 中小學停課

鑑於疫情形勢嚴峻，石家莊教育局昨夜宣布全市中小學、幼稚園今日起暫停返校，位於保定的河北大學亦提前放寒假。疫情傳播風險亦蔓延至相鄰的陝西省。據《華商報》微信公號消息，西安有9名市民此前參加了石家莊正定縣的婚禮，已返回的9人被確認為密切接觸者。西安未央區衛生健康局證實事件，已對所有相關人員採取隔離措施。

此外，山東省疾病預防控制中心昨日晚間通報，青島發現首宗感染變種新冠病毒個案。通報指青島市部門嚴格執行「加密檢測」、「閉環轉運」等措施，強調入境者中發現的感染者不可能進入普通社區，籲公眾無需恐慌。

（抗疫新階段）

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