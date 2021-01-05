「台府獨家稱呼武漢肺炎」 前大法官：碰政治沒底線

蘇永欽在文中表示，可以肯定的是，「武漢肺炎」既非世界衛生組織明定的名稱，也絕對不是醫界的共識，只是傳染病爆發後，在台灣及少數國家新聞上的用語，去年2月12日以後，除了台灣就沒有再見於其他地方。

文章稱美國總統特朗普因為認定新冠肺炎的爆發錯在中國大陸，所以即使在美國還沒宣布要退出世衛組織時，就刻意以「中國肺炎」稱呼。但總統的整個醫療團隊都沒有跟着使用這個名稱，顯示即使在政治風暴中心也還是有其底線。「特朗普是在玩他的大國政治，笑笑就過去了。玩不起大國政治的台灣呢？特朗普一走，我們真的就獨步全球了。」

前述文章指出，台灣政府首長在國會殿堂、在機關內外行文中用「武漢肺炎」，影響所及，唯政府是從的傳媒也一直用「武漢肺炎」，甚至中央流行疫情指揮中心也幾乎都用「武漢肺炎」，說「新冠肺炎」的好像已經是口誤。醫師們寫病歷或者和實習醫師巡房時用語的精準，一直是白袍留在民眾心裏最深刻的印象。現在的感覺，好像碰到政治都可以沒有底線了。

蘇永欽直指，台灣真正可以驕傲的是追求文明的態度，自認更文明的台灣，也許更該關注那幾位失蹤的公民記者，而不是拼了老命去污名化武漢。