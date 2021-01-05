4噸凍肉浮江 街坊撿回家 6樣本陰性 佛山居民憂帶新冠病毒

廣東電視公共頻道昨日報道，出現大量凍肉的地方，位於順德均安鎮下力沙水閘附近江面。這些裝着凍肉的箱子在水面漂浮，許多已被水流冲到岸邊。據知情者說，這些凍肉包括豬腸、豬腳、雞腳等，「看數量大概有幾百箱」。

疑走私凍肉 街坊：肯定有人撿回去食

這些凍肉來源未明，有人卻「呼朋喚友」，讓親戚朋友趕來「撿便宜」。有網民聲稱，「聽說有人走私凍品被人追，然後就東西拋下水。」至於「是否有人撿回去食用」，不少街坊表示肯定有。

佛山市有關部門派人到場打撈，附近居民對凍肉來源感到疑惑，希望當局盡快查明。由於鄰近的中山市早前曾查獲一批凍肉外包裝樣本被驗出新冠病毒，居民都稱「非常時期，非常危險」。「肯定危險啊，現在是疫情期間，希望相關部門抓緊打擊走私，保障大家健康。」

據順德市均安鎮綜合行政執法隊副主任劉志堅表示，他們在上周五（1日）上午接報後即報警，並在現場維持治安，防止民眾哄搶。另外也對凍肉作新冠病毒檢測，到次日凌晨，這批共4噸的凍肉全部打撈上岸。劉表示，這批凍肉包括豬內臟和雞翼，外包裝是塑膠袋，但並沒有明確寫明來自哪個國家。

官方：膠袋裝豬內臟雞翼 沒寫來源地

據佛山順德疾病預防控制中心發布的通報顯示，對於這批打撈上岸的走私凍肉，該中心採集了3份食品塗抹樣本，3份食品外包裝塗抹樣本，經檢測，6份樣本新冠病毒檢測結果均為陰性。

在去年7月11日，東莞市虎門鎮海戰博物館對面的沙灘，亦出現大量豬腳和不明動物的內臟，數量估測超過20噸。當時虎門市政水務局環衛設施組長表示，這些肉類可能是裝載肉類的貨船傾覆後，隨着水流漂浮至此。