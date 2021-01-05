習近平令解放軍開訓 十九大後第四次 促確保全時待戰隨時能戰

提出貫徹習強軍思想

這是自2017年中共十九大後，習近平第四次向解放軍發布開訓動員令。據新華社報道，習近平在訓令中指，2021年全軍要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹習近平強軍思想，加強黨對軍事訓練工作的領導；並要求「聚焦備戰打仗，深入推進軍事訓練轉型，構建新型軍事訓練體系，全面提高訓練實戰化水平和打贏能力」。

訓令要求深化實戰實訓，堅持以戰領訓、以訓促戰，加強戰爭和作戰問題研究，加強實案化對抗性訓練，加強應急應戰專攻精練，加強軍事鬥爭一線練兵，確保全時待戰、隨時能戰；深化聯戰聯訓，要求解放軍突出全局性重大問題研練，突出聯合指揮訓練，突出跨領域跨軍兵種聯合專項訓練，突出軍地聯合訓練，以加速提升一體化聯合作戰能力。

促加強學習軍事高技術知識

在深化科技強訓方面，訓令提出，強化科技是核心戰鬥力思想，加強現代科技特別是軍事高技術知識學習，加強新裝備新力量新領域訓練和融入作戰體系訓練，加強模擬化、網絡化、對抗性手段建設，探索「科技+」、「網絡+」等訓練方法，大幅提高訓練科技含量。此外，深化依法治訓，推進訓練管理變革，實現嚴格訓練、科學訓練、安全訓練相統一。

訓令強調，解放軍全軍要「發揚一不怕苦、二不怕死戰鬥精神」，「堅決完成黨和人民賦予的新時代使命任務，以優異成績迎接中國共產黨成立100周年」。