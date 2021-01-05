中紀委打虎 4省部級官員踢出黨 通報：腐敗是中共面臨最大威脅

【明報專訊】中央紀委國家監委昨天（4日）連續通報4名省部級中管幹部（中共中央管理的幹部）涉違法違紀被開除黨籍處分，包括重慶市公安局前局長鄧恢林、青海省前副省長文國棟、中國船舶重工集團前董事長胡問鳴以及央企中糧集團前總會計師駱家駹，其中鄧、文、駱三人被開除中共黨籍和公職，胡被開除黨籍，按規定取消其享受的待遇；4人所涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。中紀委通報稱，腐敗是中共面臨的最大威脅。
中央紀委官網昨刊發評論指，元旦後上班第一天即公布反腐通報，再次彰顯了黨中央嚴厲懲治腐敗的堅定決心和必勝信念，釋放了一以貫之、堅定不移全面從嚴治黨，把「嚴」的主基調長期堅持下去的強烈信號。
3人同時開除公職
鄧恢林去年6月落馬，為中共十九大之後重慶「首虎」。中央紀委昨天通報指，鄧恢林喪失理想信念，毫無「四個意識」（「政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識」），背離「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導），參與在黨內搞團團伙伙，撈取政治資本。包括鄧恢林在內，重慶公安局先後有4任局長落馬，其他3人分別是朱明國、王立軍及何挺。
對文國棟的處分通報指，文喪失黨的理想信念宗旨，對中共中央重大決策部署敷衍了事、另搞一套，甚至「靠煤吃煤」，充當非法採煤的「保護傘」，致使祁連山南麓青海境內木里礦區非法採煤問題整而未治、禁而不絕。
對於駱家駹，通報指其曾違規發放大額獎金、持有非上市企業股份；低價處置國有資產，非法收受巨額財物等。
胡問鳴是首艘國產航母「山東艦」研製總指揮。通報指，胡喪失信仰，黨性缺失，落實中共中央重大決策部署不力。通報提到，胡徇私舞弊，濫用職權，造成國有公司資產重大損失。去年落馬時，胡已於2019年退休，通報因此毋須提及開除其公職。
4人均被指違反中央八項規定精神，搞權色交易、權錢交易等問題。其中紀監部點評鄧、文、胡3人時指出他們構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。
學者：顯示今年反貪仍嚴字當頭
中新社引述中國社科院中國廉政研究中心秘書長蔣來用稱，在1月22日至24日的十九屆中央紀委五次全會召開前夕，前述省部級高官被移送司法，表明今年中國反腐敗將繼續堅持「嚴」字當頭。北京科技大學廉政研究中心主任宋偉表示，這也是警示違紀違法領導幹部要心懷戒懼，而不是心存僥幸。
前述報道指，專家認為，四「虎」落馬通報也突顯當前落馬幹部存在的普遍性問題，如鄧恢林一案顯示政法領域反腐持續深入，是「政法系統持續正風肅紀反腐的典型案例」；對文國棟的處分則體現資源領域反腐加速推進。
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