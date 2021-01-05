中紀委打虎 4省部級官員踢出黨 通報：腐敗是中共面臨最大威脅

中央紀委官網昨刊發評論指，元旦後上班第一天即公布反腐通報，再次彰顯了黨中央嚴厲懲治腐敗的堅定決心和必勝信念，釋放了一以貫之、堅定不移全面從嚴治黨，把「嚴」的主基調長期堅持下去的強烈信號。

3人同時開除公職

鄧恢林去年6月落馬，為中共十九大之後重慶「首虎」。中央紀委昨天通報指，鄧恢林喪失理想信念，毫無「四個意識」（「政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識」），背離「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導），參與在黨內搞團團伙伙，撈取政治資本。包括鄧恢林在內，重慶公安局先後有4任局長落馬，其他3人分別是朱明國、王立軍及何挺。

對文國棟的處分通報指，文喪失黨的理想信念宗旨，對中共中央重大決策部署敷衍了事、另搞一套，甚至「靠煤吃煤」，充當非法採煤的「保護傘」，致使祁連山南麓青海境內木里礦區非法採煤問題整而未治、禁而不絕。

對於駱家駹，通報指其曾違規發放大額獎金、持有非上市企業股份；低價處置國有資產，非法收受巨額財物等。

胡問鳴是首艘國產航母「山東艦」研製總指揮。通報指，胡喪失信仰，黨性缺失，落實中共中央重大決策部署不力。通報提到，胡徇私舞弊，濫用職權，造成國有公司資產重大損失。去年落馬時，胡已於2019年退休，通報因此毋須提及開除其公職。

4人均被指違反中央八項規定精神，搞權色交易、權錢交易等問題。其中紀監部點評鄧、文、胡3人時指出他們構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

學者：顯示今年反貪仍嚴字當頭

中新社引述中國社科院中國廉政研究中心秘書長蔣來用稱，在1月22日至24日的十九屆中央紀委五次全會召開前夕，前述省部級高官被移送司法，表明今年中國反腐敗將繼續堅持「嚴」字當頭。北京科技大學廉政研究中心主任宋偉表示，這也是警示違紀違法領導幹部要心懷戒懼，而不是心存僥幸。

前述報道指，專家認為，四「虎」落馬通報也突顯當前落馬幹部存在的普遍性問題，如鄧恢林一案顯示政法領域反腐持續深入，是「政法系統持續正風肅紀反腐的典型案例」；對文國棟的處分則體現資源領域反腐加速推進。

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