新疆兵團擬再建新城戍邊 定位「絲路支點」 接通內地要道

新疆生產建設兵團是「準軍事實體」，承擔着國家賦予的屯墾戍邊職責，實行黨政軍企高度統一的特殊管理體制，受中央政府和新疆自治區雙重領導。公開資料顯示，新疆兵團第十三師位於新疆哈密市境內，是接通新疆與內地的交通要道，下轄8個農牧場、80個連隊、21個社區、兩個兵團級經濟開發區，總人口11.82萬，佔兵團的4.52%、哈密市的21.2%。

位於哈密 第11座「師市合一」縣級市

十三師擬建新星市以黃田農場場部為中心城區，規劃面積32.75平方公里。據新疆生產建設兵團第十三師政務網消息，十三師擬建新星市總體規劃總體城市設計和控制性詳細規劃成果匯報會上月29日在師會務中心召開。十三師政委馬學良要求規劃要彰顯維穩戍邊的兵團特色，充分體現城市的歷史感、現代感和未來感，並展示城市的紅色基因、聚集人口能力、空間優勢。

師長：需體現「兵」「軍」特色

馬學良強調，要合理確定城市邊界、開發強度和人口規模，充分考慮城市的大格局、主色調，以科學的規劃引領城市發展不斷邁上新台階，突出兵團城市特色魅力，塑造兵團城市文化靈魂，提升兵團城市的整體形象和綜合實力。師長鄂宏達指出，規劃要充分體現「兵」的特色，「軍」的屬性，切實完善維穩戍邊功能，合理佈局基礎設施；處理城市與哈密中心城區、周邊產業資源、周邊鄉鎮3個關係。

截至去年年底，新疆兵團共建成10座「師市合一」管理模式的縣級市，另外還有44個建制鎮。《 人民日報 》在2017年9月刊登時任新疆生產建設兵團司令員彭家瑞專訪，彭家瑞指出，兵團城鎮已成為一個個現代文明的聚集地、一座座維穩戍邊的堅強堡壘，包括促進民族團結，積極引導各族群眾雜居混居；推動文化交流，廣泛宣傳社會主義核心價值觀，在文化引領、宗教和諧等方面作出積極示範等。

不過西方政客和人權團體則一直批評北京要「同化統一少數民族」，稱「民族融合」這項運動在新疆已經走向極端。