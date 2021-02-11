新華社熊蕾：SARS與新冠跟美國有關

【明報專訊】在新冠病毒肆虐全球一周年，病毒源頭調查至今仍未做。內地網上近日流傳一篇由曾為中共長期潛伏國民黨情報特工熊向暉之女、新華社中國特稿社副社長熊蕾撰寫的文章《我始終對新冠病毒的來源持有懷疑，不吐不快》，羅列美國在上世紀90年代，長期在安徽蒐集民眾的生物資料，質疑美國與2003年SARS及去年武漢爆發新冠疫情有關。
熊蕾的文章長達一萬餘字，近日在內地網絡流傳，如中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮的「政委燦榮」等公眾號亦以刊載。熊蕾的文章首先列出上世紀90年代，哈佛大學公共衛生學院副教授徐希平曾在安徽做基因樣本採集。研究由美國國家健康研究院出資。熊蕾表示，當時實際進行的項目是政府批准數量的3倍，其中兩項是與呼吸系統有關係。
稱美90年代蒐集生物資料
新冠肺炎與2003年的沙士一樣都是主要針對呼吸系統。熊蕾重提「想想哈佛拿走了我們多少哮喘病基因的樣本」，之後又反駁美國此前的指控：「中國拿過哪個國家的基因樣本？所以美國說新冠病毒是我們武漢的生物實驗室製造的，簡直就是笑話。」
中共特工之女 父潛伏國民黨12年
熊蕾現任新華社中國特稿社副社長、高級編輯，中國人權研究會常務理事，首都女新聞工作者協會副會長。她父親熊向暉在國民黨內臥底12年，曾被毛澤東形容「一人可頂幾個師」。
去年3月，外交部發言人趙立堅曾暗示是美國軍人於19年10月在武漢參加軍運會時，把病毒帶到武漢。此事後來引發中美外交口水戰。美國特朗普政府以「中國病毒」代替新冠病毒回應。