新華社熊蕾：SARS與新冠跟美國有關

熊蕾的文章長達一萬餘字，近日在內地網絡流傳，如中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮的「政委燦榮」等公眾號亦以刊載。熊蕾的文章首先列出上世紀90年代，哈佛大學公共衛生學院副教授徐希平曾在安徽做基因樣本採集。研究由美國國家健康研究院出資。熊蕾表示，當時實際進行的項目是政府批准數量的3倍，其中兩項是與呼吸系統有關係。

稱美90年代蒐集生物資料

新冠肺炎與2003年的沙士一樣都是主要針對呼吸系統。熊蕾重提「想想哈佛拿走了我們多少哮喘病基因的樣本」，之後又反駁美國此前的指控：「中國拿過哪個國家的基因樣本？所以美國說新冠病毒是我們武漢的生物實驗室製造的，簡直就是笑話。」

中共特工之女 父潛伏國民黨12年

熊蕾現任新華社中國特稿社副社長、高級編輯，中國人權研究會常務理事，首都女新聞工作者協會副會長。她父親熊向暉在國民黨內臥底12年，曾被毛澤東形容「一人可頂幾個師」。

去年3月，外交部發言人趙立堅曾暗示是美國軍人於19年10月在武漢參加軍運會時，把病毒帶到武漢。此事後來引發中美外交口水戰。美國特朗普政府以「中國病毒」代替新冠病毒回應。

（抗疫新階段）