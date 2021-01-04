王丹早前確診 籲勿忘追究中共責任

「中共牢坐過兩次 中共病毒打不倒我」

王丹在帖文中稱，自己症狀輕微，且有症狀至今已經超過12天，目前狀况良好，獲醫生通知可以結束自我隔離。他說，這一波疫情來勢兇猛，自己已經非常小心，還是不知道為何感染，其症狀比一般感冒還輕微，但檢測仍是陽性，呼籲公眾若有任何相關症狀應做檢測。

王丹表示：「請大家放心，中共監獄我都坐過兩次了。中共病毒，也不會打倒我的。」

王丹其後稱，由於公布自己確診後受到很多人關心，當晚臨時於在其Youtube直播分享確診到康復過程及感想。他在直播中表示，自己大概在半個月前有輕微頭痛、鼻塞、肌肉痠痛，認為是普通感冒，遂居家隔離，但過了4、5天沒有好轉，在諮詢學醫的朋友後去做檢測，結果陽性，其後靠在家休息恢復。他稱是「自己事多」，如果如果不做檢測，或者就不知道自己感染，亦會像現時一樣慢慢康復。

以為感冒 「事多」檢測方知感染

談及在美國檢測經歷，王丹稱，自己做檢測後等候了3天方得知結果，但一經確診，他所在的馬里蘭州衛生部門即發信息跟進。此後第10天，當地醫生電話聯繫他一一詢問是否還有頭痛等各項症狀，其後醫生說他可以結束隔離，令他也「大吃一驚」。王丹說，相信很多人已經感染過病毒且自然康復，因多數是輕症，惟重症會被新聞報道，易引起民眾緊張，強調面對感染務必不要恐慌。

他最後強調，提醒不要忘記病毒從哪裏來以及要追究責任，「如果因為疫情紓緩或者美國疫情更嚴重，我們就忘了真正的罪魁禍首是中共，是中共導致病毒（傳播）的話，我們就真的對不起那些死難者、對不起那些生病的人」。

（抗疫新階段）