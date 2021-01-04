廣州現變種病毒 專家：疫苗仍有效 疾控中心：確保不在粵後續傳播

據廣東疾控中心官網通報，在英國報告新冠病毒變異株後，該中心加強對境外輸入個案的新冠病毒基因測序分析，並對去年9月以來廣東境外輸入病例、無症狀感染者的樣本做了回顧基因測序分析。該中心於上周六（2日）在一名確診者的咽拭子樣本中發現「B.1.1.7突變株」，與近期的變種病毒基因序列高度相似。

回顧9月以後輸入病例後發現

前述通報表示，該患者為18歲男性中國留學生，12月4日從英國入境廣州，入境時檢測其新冠病毒核酸為陰性。患者於上月18日在隔離點採樣檢測呈陽性，送至廣州市第八人民醫院隔離治療，診斷為輕型確診病例，目前仍在醫院隔離點進行出院後的醫學觀察。

留學生中招 12月初入境檢測陰性

廣東疾控中心稱，該中心是在上月27日對前述醫院採集的病例樣本做基因組測序分析，初步發現變種病毒株，2日再次做高通量測序複核確認。根據目前掌握的情况，該「B.1.1.7突變株」傳播力更強，但病人症狀、重症率、病死率基本沒有變化，當前研發的疫苗仍然有效，絕大多數診斷性檢測試劑仍然有效，呼籲市民不必恐慌。此後廣東將繼續加強對變異株的基因測序分析和監測工作，進一步執行醫院和隔離場所防疫及這些場所工作人員的健康監測和核酸檢測工作，確保該變種病毒不在廣東後續傳播。

央視新聞報道，中國疾控中心免疫規劃首席專家、主任醫師王華慶昨在北京疫情記者會上回答提問，稱沒有看到病毒變異會對疫苗效果產生影響。

中國疾控中心12月30日發布研究報告稱，內地發現首宗變種新冠病毒感染病例，為23歲女學生，早前從英國乘飛機返回上海，上月14日檢測出新冠病毒呈陽性，基因測序結果顯示其帶有早前在英國發現的變種病毒。

深圳再增港人確診

另據央廣網報道，中國疾控中心病毒病所所長許文波當時受訪表示，目前新冠病毒變異株與既往變異株的致病率、嚴重程度或者死亡率未見差異，致病性尚無明顯變化，亦未發現會對中國推出上市的滅活新冠疫苗的免疫效力產生影響。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上月31日稱，目前的疫苗有很大機會對變種病毒有效。

廣東衛健委昨天通報，廣東前天新增境外輸入確診病例2宗，廣州報告1宗來自孟加拉，肇慶一宗來自印尼；同日新增境外輸入無症狀感染者2宗，佛山報告一宗來自土耳其，深圳1宗來自香港，均在隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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