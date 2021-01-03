內地增8本土確診 京稱市內疫情受控

北京日報App消息，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建稱，上月18日至本月1日，北京市共報告25宗本地確診。「此次局部聚集性疫情初步得到控制，但是我們必須繼續保持清醒頭腦，充分認識到當前首都疫情形勢依然嚴峻複雜」。1日，北京新增本地確診病例為一名53歲網約車司機，目前當局已集中隔離其58名密切接觸者。

遼寧新增7宗本土確診中，瀋陽有3宗、大連4宗。新華視點報道，昨午瀋陽市當局發出通知，封閉重點管控區域，人員無特殊情况不外出，非必要崗位工作人員不上班，外出購買生活必需品不可出管控區域，限制出小區。公共場所全部停業，區域內的中小學校、幼園等全部停課。

汽車零件包裝標本檢病毒

另山東臨沂在一外地企業員工確診新冠病毒後，在其經銷的部分汽車零件內包裝標本驗到病毒，該產品部分已流入臨沂。煙台市也發現當地一宗汽車零部件外包裝標本呈陽性。此外山西晉城市在對內地某涉疫企業輸入的汽車配件排查時，外包裝樣本呈陽性。目前，3地已隔離相關接觸者，核酸檢測均為陰性；現存產品全部封存，產品及環境已全面消毒。