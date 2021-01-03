質疑極危植物易地保育 學者遭綠會針對促查處

首都師範大學副教授、植物學博士顧壘在微博「@顧有容」稱，他因早前質疑綠發會保護五小葉槭的做法，而被「舉報」。文中附有綠發會發給北京教委的紅頭文件函圖片，稱他「散播不實言論詆譭社會組織並造成惡劣影響」，要求調查處理，圖片顯示北京教委的簽收日期是去年9月22日。

川特有 綠發會甘肅內蒙等建保護地

查看去年9月顧壘的微博，他稱五小葉槭原產川西峽谷，要遷地保護，應找生態環境類似的地方，質疑綠發會「選擇甘肅、內蒙、河北這些環保完全不同的地方建立所謂保護地，有什麼科學依據？」。他又表示，繁殖五小葉槭並不難，四川種出的該種苗木有10萬計，但綠發會在幾個保護地種二三十棵，「有什麼意義」。又質疑為種這幾棵樹，綠發會兩保護地主任跨省交流，經費支出不透明，是否與「保護成效」相符。

五小葉槭被譽為世界上最具觀賞價值的兩種槭樹之一，與珙桐（鴿子樹）齊名。資料顯示，它是雅礱江流域的四川特有種，主要分佈在海拔2200至3000米的河谷地帶，已知野外種群有500株。世界自然聯盟（IUCN）宣布，自2019年起，五小葉槭正式從「瀕危」升格為「極危」。

對於為何不就地保護，綠發會在微博曾解釋，「甘肅天水麥積山與雅礱江河谷地帶同在秦嶺以南，附近的氣候和土質確實與四川發現五小葉槭的地區相似」。根據綠發會官網，綠發會已在甘肅天水和蘭州、內蒙古興安盟等地，支持開展五小葉槭的遷地移植研究。

被斥缺師德 顧壘：打官司奉陪到底

顧壘在微博稱，綠發會不僅指摘他散播不實言論，還指他「缺乏師風師德，隨意誤導公眾」，但他比照學校師德規範，認為自己並沒有違反規定。昨日他又稱元旦有老師來替綠發會游說，條件是「你刪貼，綠發會不再追究」；但他表示如要打官司，會奉陪到底。

去年9月，內地有藝人在綜藝節目拍攝中採摘「冰山雪蓮」，當時顧壘指出所謂雪蓮其實是瀕危植物水母雪兔子，結果眾藝人道歉。

綠發會前身是中國麋鹿基金會，據該會官網，該會1985年由全國政協副主席呂正操、錢昌照、包爾漢等發起成立，是中國科學技術協會主管、民政部註冊的全國公益公募基金會，也是內地首批認定公募資格的16家慈善組織之一。此前，綠發會宣布中華穿山甲在內地已「功能性滅絕」，引起廣泛質疑。

（綜合報道）

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