美國安會肯定台進口美豬 台豬加價 消基會：政府思考不周

蔡籲民眾諒解放遠目光

中央社報道，台灣部分縣市牴觸萊豬（含俗稱「瘦肉精」萊克多巴胺的豬肉）行政命令，自訂「瘦肉精零檢出」規定。台灣行政院昨日宣布，今日起將統一規範，牴觸中央法規的地方自治條例一律無效，又批評做法不利台灣「經貿立國以及對國際的誠信」。有快餐店將使用本地豬肉的三寶飯加價5元（新台幣，約1.25港元。下同），豬肉類便當加價10元（約2.5港元）。新北市長侯友宜表示，一定要穩定市價，若有趁機哄抬製造物價波動情形，會嚴查不寬貸。台灣消費者文教基金會說，會有這樣的現象早就預期到，「這是政府思考不周結果，現在才會這麼擾民」。

蔡英文1日在元旦致辭中表示，台灣是依賴貿易生存的「國家」，牛豬進口是歷經三任政府的難題，已沒有迴避不處理空間，「必須把眼光放遠，行動上步步為營。因為未來國家的發展，還有更多的挑戰，需要克服」。她又強調，「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。