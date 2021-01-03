疫後復蘇 電影票房元旦收6億創紀錄

澎湃新聞引用內地電影售票平台貓眼專業版實時數據，1月1日單日票房5.99億元。去年12月31日上映的兩部影片領跑，元旦當天《送你一朵小紅花》累計票房已達4.92億，單日票房達2.56億元；《溫暖的抱抱》累計票房3.55億，單日票房超1.6億元；《拆彈專家2》單日票房9292萬元。報道指，去年停擺178天的中國電影市場正在復蘇。

鐵路客流近千萬 多地景區熱鬧

也有不少民眾選擇出行，據中國國家鐵路集團數據，1月2日，全國鐵路預計旅客量720萬人次，同比增加48.1萬人次，增長5.1%。元旦當天，全國鐵路旅客量989.3萬人次，全日共發售車票907.8萬張，其中互聯網發售778.8萬張，佔比85.8%。元旦當天，經深圳灣口岸入境內地的隊伍亦大排長龍，有市民表示下午到晚上仍未能過關，人龍倒灌至香港關口。

湖北各景區元旦熱鬧。據中新社報道，截至昨日14時，全省30家重點景區共接待遊客9.78萬人次，景區綜合收入1942.54萬元。在甘肅蘭州，300多人在黃河邊冬泳迎接新年。廣州塔早前雖然宣布沒有跨年活動，街頭卻十分熱鬧，廣州地鐵在去年12月31日創下2020年度客流新高，達1139.9萬人次。主要商圈天河路和北京路跨年夜人流突破31萬人次，元旦當天北京路客流量逾50萬人次。