王毅：盼美新政府重拾理性重啟合作 稱美應自我提升勿阻中國 兩國應各自變更好

稱去年打好國家利益保衛戰 贏多場硬仗

拜登將於本月20日就職，王毅上月已在與美國亞洲協會視像交流時呼籲重建中美關係健康穩定發展的戰略框架，他上周四（12月31日）接受新華社和中央電視台聯合採訪時再作出上述表態。新華社報道，王毅先在回顧去年外交工作時提及，中國打好國家利益「保衛戰」，堅定理性回擊美方的無理打壓，在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上開展有理有利有節鬥爭，打贏了一場又一場多邊硬仗，有力維護了國家主權、民族尊嚴和發展權益。

王毅指出，近年中美關係陷入前所未有的困境，根本原因在於美國當政者對中國的認知出現嚴重偏差，把中國視為所謂最大威脅，並由此採取完全錯誤的對華政策。他說，事實證明，美方全面打壓遏制中國、企圖挑起新「冷戰」的做法，不僅嚴重損害兩國人民利益，也給世界帶來極大危害，注定不得人心，也注定會走向失敗。

王毅表示，中方對美政策保持連續性和穩定性，願同美方發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。中國從不干涉美國內政，願意同美國和平相處，合作共贏。同樣，美方也應尊重中國人民選擇的社會制度和發展道路，尊重中國人民追求更美好生活的正當權利。

王毅批評，美方一些人對中國快速發展心存焦慮，但最可持續的領先是不斷提升自我，而不是阻擋別國的發展，「未來的世界不應當也不可能讓中國變成美國，而應是美國使自己成為更好的美國，中國則必將成為更好的中國」。王毅強調，相信只要美方及時汲取教訓，真正同中方相向而行，中美完全可以透過對話化解矛盾分歧，透過合作擴大共同利益，找到既有利兩國、又造福世界的大國相處模式，開闢出順應歷史前進方向的發展前景。

稱研究顯全球多地爆疫 中國最早報告

此外，王毅用6個「最」概括中國支持全球抗疫，包括最早向世界報告疫情、採取最「硬核」（hard core）的防控措施、開展最大規模的「雲上」（雲端）抗疫交流、發起新中國歷史上規模最大的全球緊急人道主義行動、發揮最大醫療物資產能國優勢、最早承諾將疫苗作為全球公共產品。

針對第一個「最」，王毅稱愈來愈多研究表明，疫情很可能是全球多地多點爆發，但沒有提供相關證據。他說：「面對未知的新冠病毒，中方第一時間展開流行病學調查，第一時間確定病原體，第一時間公布病毒基因序列等關鍵信息，為全球抗疫拉響了警報。」

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