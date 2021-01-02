武漢陽性率4.43% 疑50萬感染 外交部稱不能簡單推算

中疾控文章稱，近期完成內地新冠肺炎血清流行病學調查和分析，在武漢市、湖北武漢之外市州、以及湖北之外的北京、遼寧、上海、江蘇、廣東和四川，抽樣選取社區人群3.4萬餘人進行調查，發現武漢地區人群新冠抗體陽性率4.43%，湖北武漢外市州抗體陽性率0.44%，而湖北之外6省份的1.2萬餘人中僅檢測到2宗抗體陽性。「調查結果顯示，我國人群總體處於低感染水平，表明以武漢為主戰場的疫情控制取得成功，有效防止了疫情大規模擴散」。

為官方確診數10倍 外交部：現象非中國特有

以武漢地區1100萬人來計算，如果新冠抗體陽性率4.43%，即有49萬人可能感染；而武漢衛健委上月29日發佈的累計確診僅約5萬宗。美國有線新聞網（CNN）援引分析人士稱，該調查顯示，武漢有漏報問題。對此，汪文斌在30日稱，該現象並非中國特有，開展過此類調查的其他國家也發現，用調查得出的抗體陽性率來估算人群感染率，均高於報告發病率。他表示，專家認為，這種差異主要與疾病特徵、感染者就診行為、核酸檢測能力和血清抗體檢測方法等有關，不能用調查的結果和地區人口數簡單相乘推算病例總數。