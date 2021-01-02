疫下會議改線上 酒店失會務團生意

武漢宜必思酒店員工楊小姐表示，疫情下武漢酒店業曾一度陷入絕境。「沒有了遊客，市民不能出門，街上冷冷清清的。怎麼會有人住酒店呢？」不過，由於大量馳援的外地醫護人員需要入住酒店，當局和酒店業於是在全武漢32家定點新冠收治醫院附近，徵用大量酒店客房。「最開始是醫護人員，然後還有各地過來支援的交警、消防和志願者等等。酒店方面也只能提供有限服務，談不上什麼周到，只能保證這些來支援武漢的人員能夠休息好，有體力去抗疫。」楊小姐說，抗疫酒店的收入，比疫前有如「九牛一毛」；現在如果遊客不多、會務停頓，僅依靠散客，很難維持下去。

武漢封城期間，網絡上曾出現數以百計酒店的聯署信，呼籲當局推出政策拯救酒店行業，顯示當時部分業者已到了山窮水盡的地步。酒店經營者薛先生稱，自己入股的快捷酒店和經營的民宿，雖然捱過了封城的兩個多月，但目前酒店入住率仍只有五成，民宿則共有三成，使他不得不考慮調整經營方向。「比如我們應對節假日時，提供一些主題房間，或者贈送一些禮品。希望能夠提高入住率。」

薛先生稱，截至目前其投資的酒店仍無接到會務團，主要原因是在防疫要求下，不少公司或行業的會議改在線上舉行，即便有面對面會議亦多會控制人數；加上武漢酒店供過於求，房價較低，接待會務客戶入住的機會因此減少。

會務業樂觀 稱商務活動逐步回升

不過，從事會務服務的程先生稱，疫情結束後，武漢商務活動正逐步回升，例如今年4月，將舉辦應用數學與數據科學國際會議、納米技術與材料科學國際會議、能源環境與自然資源國際會議、國信新能源智能聯網汽車工業展覽會等20多個會議，會議上限人數約500；認為這預告整個武漢的會務業環境正逐步改善。

（武漢一周年）