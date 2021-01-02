武漢復蘇路艱 商場如死城 防疫要求嚴格 文傳公司不敢接活動

明報記者 鄭海龍

今年元旦前的武漢江漢路，據記者觀察，人流雖然較疫情期間有所提升，卻仍然稀疏寥落。沿途大量商舖拉下鐵閘，或貼有「準備開業」的告示。為數不多的開業店舖中，幾乎無遊客光顧，只有營業員枯坐。京漢大道曾是北京至武漢的鐵路通道，如今已被在原地建橋改為通行地鐵，此處是武漢較為中心的商業圈。本港富商李嘉誠旗下公司投資的M+商場，就坐落在京漢大道和江漢路交匯點。

適逢聖誕及新年，M+商場佈置節日裝飾，一株碩大的主題裝飾佇立在商場中庭的天井中。雖然是正午時分，但人流甚少。商場空置舖位很多，有的甚至連片成區，被用裝飾的廣告畫遮掩；仍然開業的商舖為數不多，而且間隔好遠。

斥400萬辦教育 投資者變回「打工仔」

M+商場的情况是武漢一年來經濟復蘇的一個縮影。萬小姐的弟弟在疫情前，看準幼兒教育市場的前景，曾斥400萬積蓄準備開辦學前教育機構；不料甫籌備妥當便遭逢疫情，如今不得不重返打工行業。

與丈夫經營文化傳播公司多年的周小姐稱，因為疫情影響，很多店舖東主蝕光了本金，不得不選擇關門。在過往，接辦各類活動是周小姐公司的重要收入，但在嚴格的防疫要求下，他們不敢放手與合作方簽約，「因為做這些活動往往都是需要我們先墊付費用，偶有合作方會提前支付部分資金，但這種情况並不多，資金也不夠」。

周小姐稱這做法在疫情前尚能接受，但現在擔心當局因防疫需要隨時叫停活動，導致墊支的資金無法回籠。「現在的經濟狀况，很多合作方還沒能恢復元氣，我們也只能掙一些小錢，聊勝於無。」其丈夫亦嘆道：「我想武漢的經濟要想恢復到疫情前水平，至少還需要3年左右吧。」

的士司機停工逾3月 靠補助積蓄捱過

的士司機范先生在疫情期間停工3個多月，回想當時心情，他稱非常焦慮：「因為一停工我們等於沒有收入，還要向公司支付車租。這個壓力還是蠻大的。後來政府給了補助，基本上能抵夠車租，加上我們多少還有一些積蓄，就這麼捱過來了。」因為家距機場較近，范先生每天會先到機場載客入市區，再跑短途。和過往不同的是，雖然武漢已解封大半年，但直抵武漢的乘客遠遠沒疫前多。「主要是國際航班沒有了，國內一些遊客也不敢輕易來武漢旅遊。」范先生說收入減少，由疫前的每日約450元（人民幣，下同）跌至不足400元。

省內遊生意逆市向好 「都想放鬆」

不過另一邊廂，當地的省內遊卻逆市向好，由於當局不鼓勵外遊，元旦前武漢各旅社的省內遊報團非常暢旺。康輝旅行社的秦小姐稱，早在上月初時武漢周邊熱門路線的酒店已接近飽和，「憋了一年了，（市民)都想放鬆一下迎接新的一年」。長江豪華遊輪「知音號」標榜上演「首部漂移式多維體驗劇」，受民眾歡迎。記者上月28日查詢訂票情况，除29日和30日尚有餘票外，31日晚船票已售罄。工作人員表示，在知音號看演出兼跨年倒數，是民眾賀元旦的一個選擇。

（武漢一周年）