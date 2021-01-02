北京聞風：中歐全面投資協定 加速世界多極化變革 ／文：鍾鳴九

2021年是中國「十四五」規劃開局之年，從區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）的簽署到CAI完成談判，中國通過加強同亞太地區國家和歐盟的經貿往來，無疑將為構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供基礎保障。

分析：美限技術出口 歐盟為華企最佳合作選擇

分析人士認為，中國將創新置於「十四五」時期的首要位置，在美國限制對華高新技術出口、制裁中國科技企業的今天，在航空航天、醫療衛生、高端製造業等多個領域擁有世界領先水準的歐盟，將是中國企業加強合作的最好選擇之一。中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建指出，CAI達成後，將解決投資涉及第三國，管轄許可權、法律許可權不匹配問題，也會降低中國企業對歐投資的行政成本，令投資更方便、透明度更高。這對雙方企業提升自身競爭力、達致共同進步都有積極影響。

雙方領導人視像會晤速達協議 體現「向心力」

對全球而言，CAI完成談判一方面是對經濟全球化的好消息，另一方面也將加速國際政治多極化進程。從2004年到2019年，歐盟連續16年成為中國第一大貿易伙伴；歐盟統計局最新資料亦顯示，今年前三季度，中國已取代美國成為歐盟最大貿易伙伴。2020年是中歐建交45周年，中國同歐盟及主要成員國領導人曾多次表示，年內達成CAI談判是雙方的共同目標。

面對一些外媒稱談判「出現分歧」、「或將擱置」等，雙方領導人迅速通過視像會晤共同宣布完成談判，體現中歐加強合作的「向心力」，足以抵抗包括美國在內的第三方干擾。

歐盟加強對華經貿合作 有利應對美方壓力

而在CAI完成談判的同時，美國即以一項長達16年的美歐糾紛為由，宣布向法國、德國飛機製造零部件等商品加徵關稅。在美國貿易保護主義勢頭難以扭轉的趨勢下，歐盟加強對華經貿合作、提升歐中關係水準，不僅有利於應對美國壓力和變數，也有利於提升自身國際影響力。後疫情時代，中歐緊密合作，有利於加速全球經濟復蘇和政局穩定，為重塑國際政經格局增加更多正能量和穩定性。

文：鍾鳴九