華為一日內重上架騰訊遊戲

華為指騰訊單方面作重大變更 一度下架

華為遊戲中心昨日凌晨發公告指出，騰訊遊戲前晚單方面就雙方合作做出重大變更，導致雙方的繼續合作產生重大障礙，經過華為法務的謹慎評估，不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架，對此深表遺憾，並向受影響用戶致歉。華為還表示，敬佩騰訊遊戲在行業內取得的成就和絕對的市場地位，雖然不贊同但也理解騰訊基於此提出的要求，希望有機會再合作。

騰訊遊戲昨日上午回應稱，因華為手機遊戲平台與騰訊遊戲的「手機遊戲推廣項目協議」未能如期續約，導致騰訊遊戲的相關產品被突然下架，正積極與華為手機遊戲平台溝通協商，爭取盡快恢復。

但到昨晚，騰訊遊戲又發公告宣布，經雙方友好協商，騰訊遊戲相關產品已在華為遊戲中心恢復上架，雙方將繼續共同努力為消費者帶來更好地體驗和服務。《中國證券報》報道，「王者榮耀」等騰訊遊戲已重新在華為App商城上架。

報道：因下載分成爭執

《中國基金報》引述業內人士指出，事件主因是遊戲下載分成比例未談攏。大多數情况下，國產Android手機的官方應用商店與遊戲廠商一直五五分成，比蘋果App Store和Google Play提成30%還高，而且五五分成還是已經扣除支付通道費，所以遊戲廠商實際只能拿到不足一半的分成。