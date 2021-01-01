憶與家咫尺不能回 醫院志願者信抗疫終成功

劉小姐說，醫院共騰空3至16樓共14個樓層。其中3樓與4樓是接收新冠重症病人的區域，其他樓層基本都是輕症。在醫院正式接收新冠患者前，院方特別為無防疫防護知識的劉小姐和其他志願者做了專門訓練，包括講授防護要領及配合醫療工作的流程。2月13日，病患接連被送進醫院，與此同時各省援漢的醫療隊也按照一省一樓的「承包」方式進駐。

同事間沒交流 封城更感孤獨

在談及初期感受，劉小姐說當時內心很遏抑和惶恐，「因為我們防疫的要求是，所有醫院工作人員不能回家，也不能出門購物，只能從醫院到隔離酒店兩點一線。」劉小姐的家與醫院僅一牆之隔，但當時卻「咫尺天涯」。每天只有上下班的時候，遠遠地向家中的窗子望上一眼。「當時心裏蠻難過的，不知道疫情會什麼時候過去。心裏沒有底。」

即使是同事間也無其他交流，「就算上下班路上遇到了，也只能遠遠打個招呼，然後默默拉開距離自己走自己的。當時因為封城，整個城市沒有其他人，那種感覺很（孤獨）。

進入工作區，志願者需做好多重防護，包括口罩兩層，帽子兩層，穿好防護服和鞋套後，有時還會再裹上一層裝醫療廢物塑料袋。其間會有護士檢查防護服穿著是否正確和完整，除午休吃飯時間，一切進入污染區的人員不能脫掉防護裝備。「我有支氣管炎，有時咳痰，也只能吐在口罩裏。」長時間的工作需要，令劉小姐穿著防護服所需的時間，從最初笨手笨腳要一小時，改善到達專業醫護人員的15分鐘。

每天消毒3次 病房地面佈腐蝕白痕

劉小姐所工作的11樓，有大約70名患者。「從接收病人到最後結束，醫院就沒有空過病床，剛剛有騰出來的牀位，立即就有其他病人入住了。」院方會派工作人員將上一名病患用過東西，當作廢棄物打包消毒處理。院方還會每天3次對病房全面消毒。「空氣、牆面、物品表面，都要用消毒劑噴擦過。以至於接收病人結束後，整個病房的地面都是被消毒液腐蝕的白色。」

見康復者出院 感疫情會過去

在劉小姐負責的區域中，有幾名重症區域無法接收而轉來的患者。「我印象裏有一個男的，蠻年輕的，上了兩台呼吸機，有兩個護士輪班護理。真的蠻感動的，她們會幫助患者按摩手腳，捶背。就像對待自己的親人一樣。」她說，最後這名重症患者被轉送到金銀潭醫院繼續治療，不知他最終的情况。「但我們院當時救了好多人，有好些八九十歲的老人都平平安安地出院了。包括一些公公婆婆進來時候蠻嚴重，出院的時候他們都哭了，我們能感受到那種來自心裏的感激。從那時候我覺得武漢疫情的難關肯定要過去了」。

（武漢一周年）