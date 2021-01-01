恢復正常 武漢市民：初時應對確失策 當局嚴防新一波 雷神山醫院待命

明報記者 鄭海龍

被武漢人稱為「宇宙中心」的百步亭社區，在去年初的疫情中，因千人宴而致導多人感染，多個樓苑被封閉隔離。如今百步亭社區怡和苑外的建設新村路上，幾名居民在挑揀水果攤上的蜜橘。曾經用於封鎖道路兩米多高的圍板已被打開，居民往來不絕。市民黃先生稱，現在武漢疫情防控得比較好，百姓的生活基本上恢復了正常。

市民：封城犧牲自身 換來成功控疫

百步亭社區百合苑居民羅先生接受本報採訪時稱，在封城前，幾乎每個人都錯判了這場疫情。「當時我身邊所有人都覺得，這不過就是一個感冒。應該不礙事。」他稱百步亭的千人宴便是在這樣的背景下所展開。「當時這個社區是全國的標桿，街道辦樂衷於舉辦大團結活動。各社區居委會攤派一家出一個菜，大家攢個席面，熱熱鬧鬧吃一頓，圖上個新聞宣傳一下。實際上當時參加的除了居委會的工作人員，應該很少普通居民。我們住十幾年也沒參加過他們的這種活動。」

但在封城後，整個情况急轉直下。羅先生稱最讓他覺得受到疫情威脅的是，在社區封禁前，他還帶著幼子在樓下散步，也未有帶足防護用品。直至突然瞥見一輛救護車駛進小區附近一棟大廈的門口，全副防護裝備的醫護人員進入樓道，他才趕緊拉著還孩子逃回家中。然後仔細地用白酒將父子倆全身甚至鞋底噴灑了一遍。

羅先生認為，武漢抗疫行動需分兩方面看，前期確實做得不夠好，不論官方還是百姓均麻痺大意。但後期封城，全武漢人犧牲了自身的利益，甚至有人為此獻出生命，換來了整個城市甚至國家層面疫情受控，這些付出則不容抹殺。他希望外界看待武漢時要客觀，也希望其他疫情肆虐的國家和地區，能夠科學防疫，盡可能多地聽從醫療專家的意見，認真防疫去迎接新的一年。

出租車司機：武漢人火爆性格因疫改變

武漢司機范先生則認為，新冠疫情雖重挫經濟，卻也改變武漢人火辣的性格。「都說天上九頭鳥，地上湖北佬。武漢人脾氣臭是出了名的。」他稱自己做出租車行業十幾年，接載過的武漢乘客無數，但大部分不管老幼稍有怠慢就會大聲吵罵，「不過疫情過後，武漢人變溫和了，懂得替別人着想了。」他稱，早前載過一個老人，閒聊時說自己的退休金又漲了100元人民幣，「當時老人說，政府花了那麼多錢去抗擊疫情，再給我們漲退休金實在不應該，以後用錢的地方多着呢。」

醫護稱民眾鬆懈 院方促緊盯防控預案

雖說武漢已很長時間未發現本地感染病例了。不過，官方不敢鬆懈；有消息人士向本報表示，於今年4月關閉的雷神山醫院，目前仍處於待命和維護狀態。「一旦爆發疫情，武漢本地確診病例達到500人，就會立即啟用雷神山。」屆時所有被消毒封存的醫療設備，也會立即投入使用。

在疫情期間一直在一線工作的醫護人員張小姐在受訪時反問記者，「你覺得現在街頭怎麼個情况？」記者表示，覺得都恢復正常了，沒有疫情初期那麼遏抑。她說：「這就是問題所在，百姓（的防疫）都有所鬆懈了。」她表示，最近醫院方面已經多次向醫護下達需要緊盯防控預案，注意可能出現的疫情。

（武漢一周年）