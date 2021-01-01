被聯署抵制 郭敬明于正道歉

郭敬明稱按建議設反剽竊基金

郭敬明昨凌晨在微博發文，就他的小說《夢裏花落知多少》抄襲作家莊羽的作品《圈裏圈外》，公開向莊羽及所有原創作者道歉，並會將《夢》書的出版收益賠償給莊羽。莊羽昨稱接受郭敬明的道歉，並提議將兩書的收益合併在一起，共同成立一個反剽竊基金，用以幫助原創作者維權。郭敬明隨後回應，「感謝莊羽女士的大度和善良。再次為自己的錯誤說聲對不起。我會按照您的提議，一起成立基金，希望可以為創作者們創造更好的原創環境」。

同日，于正發聲明向瓊瑤道歉，他稱，「這份道歉現在才來，並非我不願意承認錯誤，而是我缺乏足夠的勇氣」。2014年5月，瓊瑤就于正劇集《宮鎖連城》抄襲《梅花烙》版權興訟，2015年12月，案件終審落幕，瓊瑤勝訴，于正被判公開道歉，停止傳播《宮鎖連城》，五出品方賠償500萬元人民幣。但于正一直未就事件公開道歉。

在聲明中，于正稱6年裏他面臨生活、事業都要從零開始的巨大壓力，除賠款給瓊瑤外，還要賠償平台、投資方等，「這是對我最好的懲罰，也是血一般的教訓」。他表示，不僅要向瓊瑤道歉，還要「向所有原創者道歉、向關心和愛護我的人道歉、向合作伙伴道歉！也希望我的經歷能為每一個創作者帶來警示，敬畏原創、尊重法律！」。