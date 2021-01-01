習新年賀辭 聚焦抗疫讚「每個人都了不起」

新華社報道，習近平表示「面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩……平凡鑄就偉大，英雄來自人民。每個人都了不起！向所有不幸感染的病患者表示慰問！向所有平凡的英雄致敬！我為偉大的祖國和人民而驕傲，為自強不息的民族精神而自豪！」

習近平續稱，中國克服疫情影響，在世界主要經濟體中率先實現正增長，預計去年GDP邁上百萬億元人民幣新台階，「我到13個省區市考察時欣喜看到，大家認真細緻落實防疫措施，爭分奪秒復工復產，全力以赴創新創造」。

書櫃21照片 兩與疫情有關

他又提到深圳等經濟特區建立40周年、上海浦東開發開放30周年，表明今後要以更大氣魄深化改革、擴大開放。至於去年環球局勢，習近平形容「經歷了一年來的風雨」，繼續強調抗疫，呼籲各國人民攜手「早日驅散疫情的陰霾」。

政協茶話會 重申一中原則

預錄影片顯示，習近平辦公室書櫃上擺有21張照片，其中兩張與疫情相關，包括去年2月10日他到北京地壇醫院，視察新冠感染者住院診療情况，舉起拳頭為醫護加油，以及去年3月10日他赴「封城」47天的湖北武漢，視察社區生活物資集中配送點。

另外，中共中央政治局7名常委和國家副主席王岐山昨出席全國政協新年茶話會。習近平表示「這一年，我們堅持『一國兩制』方針，促進香港、澳門經濟發展和社會穩定。我們堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決維護台海和平穩定」。又稱，頂住單邊主義、保護主義、霸權主義逆流，推進中國特色大國外交，推動並參與國際抗疫合作，為全球抗疫、促進和平與發展作出了積極貢獻。