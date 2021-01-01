國藥疫苗獲准上市 將全民免費接種 首兩期臨牀數據指保護期逾半年

料中國已逾200萬人接種

新華社報道，國家藥監局副局長陳時飛表示，周三晚，已依法附條件批准國藥集團中國生物新冠滅活疫苗的註冊申請，「也就是通常說的附條件上市」。國藥中生當天發布數據稱，其疫苗保護率為79.34%，達到世界衛生組織（WTO）及國家藥監局相關標準要求。陳時飛稱，國藥集團的滅活疫苗已知和潛在的獲益大於已知和潛在的風險，完全達到預設的附條件上市標準。目前中國已批准14款新冠疫苗進入臨牀試驗，包括上述疫苗在內的5款正實行第三期試驗。

關於新冠疫苗定價，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發工作組組長鄭忠偉表示，疫苗是公共產品，只能以成本作為依據，成本又和生產、使用規模密切相關。他指出，隨著工作的展開，料成本會大幅下降，「堅信價格一定是在老百姓可接受的範圍內」。國家衛健委副主任曾益新則補充稱，「但是一個大前提，肯定是為全民免費提供」。

曾益新：將為老年人長期病者接種

曾益新表示，內地去年6月份開始新冠疫苗緊急使用，12月15日開展較大規模重點人群接種，可視為接種工作第一步；第二步，隨著疫苗上市，接種將逐步擴大到高危人群，主要包括老年人和患長期病的人群；第三步，再擴大到全人群的接種。「實現符合條件的群眾『應接盡接』，逐步在全人群構築起免疫屏障」，徹底控制疫情。北京市衛健委一級巡視員高小俊昨在另一場合表示，北京將在今年1月中旬完成所有重點人群首針接種，2至4周後接種第二針；在2021年春節前完成重點人群緊急接種，春節後組織開展其他人群接種。

暫無發現變種病毒影響疫苗效果

曾益新透露，到去年11月底，內地累計接種疫苗超過150萬劑次，其中約6萬人前往境外高風險地區工作，沒有出現嚴重感染的報告。去年12月15日至今再累計接種超過300萬劑次。曾益新稱疫苗安全性良好，過敏等較嚴重不良反應發生率大約為百萬分之二，輕度發熱的病例低於0.1%，其他主要表現是局部疼痛、局部硬結。國藥中生總裁吳永林表示，根據一、二期臨牀數據，接種疫苗6個月後抗體仍能夠維持在較高水平。

至於疫苗能否應對變種後的病毒，中國科技部副部長徐南平表示，專家研判的結果是目前沒有證據證明變種病毒會對疫苗使用效果構成實質性影響，但對變種問題會高度重視。鄭忠偉強調，中國疫苗最早開展臨牀試驗，也最早開展三期臨牀試驗。在推進的過程中嚴格遵循相關的科學原則，「絕不會為了爭第一而去搶跑」。

（抗疫新階段）

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