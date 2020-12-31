台現首宗變種病毒 元旦起封關1月

禁非台人入境 經許可港人不受限

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中昨日證實，日前搭華航從英國赴台的確診者，經基因比對驗出變種病毒，因此要調整邊境檢疫措施。中央社報道，台疫情指揮中心宣布，從元旦起非台灣籍人士限制入境。可入境的外籍人士包含持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、台人的配偶及未成年子女，或持其他特別許可的人士。此外，陳時中亦宣布，從2021年1月1日起，暫停經台灣的轉機。

台總統府發言人張惇涵昨稱，因首宗英國變種病毒的境外輸入案例，元旦升旗典禮流程按照原規劃進行，但將僅開放予政府官員暨受邀賓客現場觀禮，取消民眾進場觀禮。總統府誠摯歡迎民眾當天透過總統府官網、YouTube頻道等觀看線上直播，一同以線上方式迎接新年到來。原訂元旦當天上午9時至下午4時的總統府開放參觀活動，也因防疫考量而取消。

內地增24宗 本地個案遼寧最多

另據新華社報道，大陸國家衛健委通報，29日大陸報告新增確診病例24宗，其中本土病例佔7宗，分別為遼寧5宗、北京1宗和黑龍江1宗。為嚴防冬季疫情反彈，中國多地推出「非必要，不離開當地」的措施，嚴謹應對疫情形勢，加強聯控，織密防控網。部分省市要求，原則上不舉辦大型聚集活動，會議提倡採取視像形式召開。

專家認為，隨着農曆新年臨近，人流聚集頻繁將增加疫情傳播風險，要進一步將常態化精準防控和局部應急處置結合，遏制疫情擴散蔓延。