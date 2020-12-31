網民恐嚇血洗跨年晚會 台千警防爆犬出動反恐

稱30人「去死團」兵分全台引爆炸彈

中央社報道，有網民昨日清晨在網上討論區以「最終版2020最後1天末日上演血染台灣各處」為題發文，稱將組30多人的「血染炸彈去死去死團」，兵分全台北、中、南等處，血洗各跨年舞台，若在現場被警方發現就同歸於盡，並準備在各大知名景點放置大規模爆破彈。恐嚇文內容還指出，其伺機行動時間為今日清晨5時至元旦當天，估計將造成上萬人傷亡。台灣刑事局昨晚調查並鎖定兩名帳號持有人，但兩人都否認發文，案件送台北地檢署複訊，以釐清帳號是否遭盜用。

兩人被捕否認發文 送北檢複訊

根據台灣媒體報道，台灣今晚將有多場跨年晚會登場。台北市將舉行「台北最HIGH新年城-2021跨年晚會」及台北101大樓「360度輪狀煙火秀」。交通部觀光局轄下所屬國家風景管理處則主辦「三仙台元旦迎曙光」、「北竿迎晨曦」、「梅山瑞峰茶園迎晨曦」、「日月潭煙火音樂跨年晚會」、高雄的3項舞台表演，以及跨年壓軸「百年大港花火」。台東則有歌手張惠妹跨年演唱會等。

為防範恐怖攻擊威脅，台北市警察局信義分局昨日舉行「2021跨年活動反恐」記者會，副分局長段智剛表示，信義分局在跨年晚會期間，將以市刑大特勤中隊及新北市警察局警犬隊共同組成的「反恐打擊部隊」，全面加強會場檢查，讓「毒品、刀（槍）械、爆裂物」等違禁物品無所遁形，務使保安工作滴水不漏。

警備航拍機攔截器 管制周邊交通

另為防止恐怖分子伺機利用大型車輛闖入會場管制區攻擊，警方預先在活動會場周邊的重要路口設置大型警備車、改道牌面，並設置5處機動派出所。跨年活動期間同時嚴禁未經許可的無人機飛行拍攝，為避免民眾因不當操作致航拍機墜落，或有心人士利用航拍機襲擊，警方將運用航拍機攔截器干擾飛行，全面建構無死角的空中防護網。

信義分局的統計資料顯示，跨年活動會場保安將出動495名警員和4隻防爆犬；另配合周邊交通管制疏導及外圍保安的警員則共計近千人。

昨因疫情關係，高雄市政府宣布，31日「跨百光年」將改為線上直播，3個舞台演出均不開放觀眾進場。