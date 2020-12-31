官媒調查：逾七成內地民眾撐戰狼外交

上述民調是2006年以來的第15次，採用會員邀約的網上問卷方式，涵蓋北京、上海、廣州、深圳、成都、沈陽、青島、天津、西安、武漢、鄭州、昆明、南昌、南寧、蘭州、哈爾濱16座城市，共計1945份有效問卷。

西方國家近期多番批評中國進行「戰狼外交」，中國外交部發言人華春瑩曾回應稱：「為了維護中國的主權安全、發展利益，為了維護國家的榮譽與尊嚴，為了維護國際的公平與正義，就做『戰狼』又何妨？」民調顯示，71.2%受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態，其中47.9%稱中方的回應足夠強硬，23.3%表示不算強硬，只有4.5%和2.9%分別認為較強硬、應收斂，及太強硬、需收斂。

近八成稱國際形象提升 主因控疫有效

被問及中國近年國際形象的變化時，77.9%的民眾認為有所提升，究其原因，逾七成受訪者指出是有效控制新冠疫情，「經濟高速發展帶動了全球經濟」、「與全球多數國家保持良好、務實的外交關係」、「認真履行大國的國際責任與義務」也分別得到超過六成的贊同。

至於對美國的看法，分別有65.6%、53.2%和46.9%的受訪者討厭美國總統特朗普政府、美軍和美國傳媒，遠高於喜歡這3者的比例；同時，分別有49.9%、43.3%、39.0%、36.3%的人喜歡美國影視作品、美國電子產品、美國體育聯盟、美國大學及科研機構，遠多於討厭相關選項的人。