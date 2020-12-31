談判7年 中歐投資協定如期達成 視像晤4歐領袖 習：展現推進高水平開放決心

稱助拉動疫後世界經濟復蘇

新華社報道，習近平昨晚8時在北京與默克爾、馬克龍、米歇爾及馮德萊恩舉行視像會議。習近平強調，中歐投資協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障，以及更光明的合作前景。

習近平在會面中表示，中歐投資協定將有力拉動後疫情時期的世界經濟復蘇，促進全球貿易和投資自由化、便利化，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為建設開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻。

歐洲理事會昨也在聲明中說，中歐將在原則上結束全面投資協定的談判。聲明讚揚默克爾「特別重視歐中關係、全力支持歐中談判」。

中歐投資協定談判啟動於2013年底，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。9月14日，習近平在北京同默克爾、米歇爾、馮德萊恩共同舉行視頻會晤。中歐領導人確認加快中歐投資協定談判，實現2020年內完成談判目標。

歐盟：簽署後兩年 投資保護需達共識

歐盟昨日在達成協議後發表聲明，稱協定有十分重大的經濟意義。德國之聲中文網報道，歐盟表示，這份已經完成談判的協議接下來將進入簽署及審批程序；協議簽署後兩年內，雙方還要完成投資保護問題的談判。

據彭博社報道，中歐這份協定被稱為「全面投資協定」，全面覆蓋了中歐之間的經貿往來。2019年，中歐雙邊貿易額超過6,500億美元（約50,393億港元），「全面投資協定」的目標是在此基礎之上更進一步。報道稱，協定的主要目的是擴大外國投資者進入中國市場的通路，涉及從汽車到電信等多個行業，該協定目的解決歐美國家認為扭曲市場的有關政策，如中國進行的工業補貼、國有企業及強制技術轉讓等。

建統一法律框架 打破勞權問題僵局

中歐全面投資協議旨在為中歐投資關係建立一個統一的法律框架，取代中國和歐盟26個成員國之間的現有雙邊投資條約。此前，談判一度陷入僵局，主要是部分歐盟國家在勞工權利問題上不願意對中國讓步。談判終在本月底傳出佳音，傳媒披露歐盟27國一致同意達成中歐投資協定。

爭能源行業自由准入 華企望受益

歐盟聲明指，中國在談判的三個關鍵支柱上已實現必要的實質性承諾：市場准入丶公平競爭環境和可持續發展，「談判結果是中國與第三國達成的最雄心勃勃的成果。」依照此前透露的談判內容，中方除了向歐盟更大程度開放市場，中方也在爭取進入歐盟市場投資如電力和其他能源等行業的自由准入，在新能源、環保、數字化領域，中國企業有望受益。

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