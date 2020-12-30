3女生遭同學潑硫酸 目擊者：臉冒煙尖叫

事發時受害者正上課

觀察者網報道，硫酸潑人案發生於廣東茂名市的廣東石油化工學院西城校區，有網民目擊者表示，當時學校正在上課，其間一名男生用化學試劑直接潑到兩名女生頭上，導致女生受傷。該目擊者描述當時的情景時稱十分恐怖，「受傷女生頭髮融化、臉上冒煙，隨後眼睛的膠（視網膜）也融掉，一路尖叫。」

根據事件的相關描述，不少網民猜測該化學試劑可能是濃硫酸。不少網民對涉事男生的行為感到憤怒，並希望他得到法律的嚴懲。還有網友希望學校能夠重視硫酸等化學物質危險品的管理。

廣東石油化工學院保衛處一名工作人員回應查詢表示，「那個事情的話，因為是在另外一個校區（西城校區），我們領導現在去處理了，應該是被抓了。」

3傷者送院 無生命危險

茂名市公安局茂南分局稱，12月28日下午2時40分許，廣東石油化工學院西城校區發生一宗刑事案件。因矛盾糾紛，該校23歲男學生葉×榮致3名同為22歲的女同學曾×娟、戴×夢、蘇×秀受傷。接報後，轄區派出所立即到現場處置並拘捕涉案疑兇葉×榮。目前，3名傷者正在醫院治療，均無生命危險，案件正進一步調查。

據專家表示，硫酸潑人會和燒傷一樣。如果遇到被潑強硫酸的情况，首先要逃離現場，避免被更多硫酸潑到；快速脫掉身上帶有硫酸的衣物，奔向就近的水源，不斷地大量冲水；有條件的話可以再尋找一些冰塊冷敷，然後盡快到醫院尋求進一步的處理和治療。

潑硫酸的行為涉嫌故意傷害罪，根據《刑法》第二百三十四條規定，故意傷害他人身體，可處罰3年以下監禁、拘役或者管制。致人重傷，可處罰3年以上10年以下監禁；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，可處罰10年以上監禁、終身監禁或者死刑。