確診再錄入冬新高 集中北京遼寧

綜合內地傳媒報道，遼寧8宗確診個案中有6宗來自瀋陽，其中5例是在密切接觸者及高風險人群篩查中發現，1例是無症狀感染者轉為確診，包括2名秀水診所醫護；另外兩宗來自大連。黑龍江黑河市政府新聞辦昨稱，當地周一在檢測醫院患者中發現1宗確診。

瀋陽封小區 高危群組兩日一驗

瀋陽昨已對5個居住小區採封閉管理，並對小區、5家醫療機構和3家學校的風險人群做檢測。瀋陽防疫指揮部同日發布命令，要求擴大篩查範圍，對中風險地區做全員檢測，重點風險人群每48小時須做一次檢測；又要求即日起對入境者實施「14+7」隔離觀察，即14天集中隔離，再加7天居家隔離；集中隔離期間「3天1檢」。另外，直接從事高風險作業群組須「1周1檢」，冷鏈物流從業人員和場所「3天1檢」。一級以下醫療機構亦會全面停診，全市幼稚園停課。

京爆疫地區禁速遞外賣進入

北京周一的確診個案來自順義區，包括兩名網約車司機。順義區已全面升級防控措施，各鎮街道實施一級防控措施。昨起順義所有小區禁止速遞員及外賣員進入；速遞須存放指定地點，由居民自取，送件數量多則要分散於多個存放點，郵件亦須消毒。北京市昨亦要求中小學採取封閉式管理，中小學師生如非必要「不出境不出京不聚集」，呼籲勿前往中高風險地區。