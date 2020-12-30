50年代決定留英被視叛逃 演繹蕭邦樂曲國際知名 鋼琴詩人傅聰感染新冠病逝

傅聰是首位躋身世界樂壇且大放光芒的華人音樂家，其父為著名翻譯文學家傅雷，記載二人書信來往的《傅雷家書》為華語世界所熟識（見另稿）。內地傳媒周日（27日）報道傅聰確診新冠，中新網引述其學生、英國皇家音樂學院教授孔嘉甯透露，「傅先生已經住院兩周，希望他能挺過來。」直至周一傅聰病逝。

享年86 郎朗：他是我們的精神燈塔

傅聰病逝消息傳出後，包括朗朗、李雲迪等著名鋼琴家紛發文致哀。郎朗在微博發布與傅聰的合照悼念並寫道：「傅大師是我非常尊重的藝術大師，他對我的激勵非常大，他對音樂的理解可以說是獨一無二，是真正偉大的鋼琴詩人，也是古典音樂裏的一股清流，是我們精神的燈塔。」

1955年蕭邦鋼琴賽獲獎 華人首例

傅聰1934年出生於上海，其父傅雷察覺到兒子的音樂潛質後讓他學鋼琴。傅聰幼年時，曾師從上海工部局樂隊（上海交響樂團前身）指揮家、意籍鋼琴家梅百器。1954年8月，傅聰受中國政府公派赴波蘭留學。1955年，傅聰作為唯一的中國選手參加在波蘭華沙舉行的第五屆蕭邦國際鋼琴比賽，獲得三等獎，並獲《瑪祖卡》演奏優秀獎，成為第一個在國際鋼琴賽中獲獎的中國音樂家。傅聰此後被譽為「中國蕭邦」。

傅聰1958年12月離開波蘭移居倫敦，被內地當局視為「叛逃」，其父母亦因而被政治逼害（詳見另稿）。昨日內地官媒「央視新聞」App以百餘字報道傅聰病逝，未有提及他和傅雷1960年代的事迹。

據澎湃新聞報道，內地1980年代國門大開後，傅聰常回國演出和講學，包括重返老家上海演出。他與香港也有很深的淵源，每次返國途經香港，常會舉行演奏會，並多次是與香港靑年管弦樂團合作演出，1983年獲香港大學頒授名譽文學博士學位，以表揚他在香港和遠東發揚西方古典音樂的貢獻。

2001年，為紀念傅雷夫婦逝世35周年，傅聰曾在上海音樂廳舉行鋼琴獨奏音樂會。2014年底慶祝80壽辰的獨奏會，則成為傅聰最後一次在中國內地的公開演出。

晚年肌腱炎困擾 仍練琴不懈

晚年的傅聰在音樂路上仍精進不懈。據中央社報道，傅聰每天7時起牀9時半練琴，惟因飽受肌腱炎之苦，練琴與演奏都穿上黑色手套取暖，以盡量保持雙手靈活。過去多次訪台，傅聰亦堅拒在記者會上即場演奏小段：「我這行又不是娛樂，我如果要彈，就是彈整個樂章。」

傅聰第三任妻子卓一龍是英籍華人，也是知名鋼琴家，兩人育有一子。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676