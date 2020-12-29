優先供非洲及湄公河國家 外交部反對「疫苗民族主義」

趙立堅昨表示，國際社會應樹立共贏理念，摒棄零和思維，共同反對損人利己、囤積居奇、蠻橫壟斷的行徑，尤其要反對「疫苗民族主義」。他說，中方一直堅定承諾，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，以公平合理價格向世界供應，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性作出貢獻。「我們還將以多種形式優先向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助。」

習：讓疫苗成用得起公共產品

此前，在一些西方國家因疫情而抨擊中國之際，國家主席習近平11月21日晚在北京以視像方式出席二十集團領導人第十五次峰會第一階段會議講話時表示，中國積極支持並參與新冠疫苗國際合作，已經加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，願同各國在開展疫苗研發、生產、分配等各環節加強合作。「我們將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品。」

這被視為中國進行「疫苗外交」的戰略。國務委員兼外交部長王毅8月18日與摩洛哥外交大臣波利塔通話時曾表示，中國的新冠疫苗研發完成後，將作為全球公共產品，並願率先惠及非洲國家。24日，國務院總理李克強在北京出席瀾湄合作第三次領導人會議時表示，中方疫苗研製並投入使用後，將優先向湄公河國家提供。9月初，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在訪問緬甸時，也表示中國研製的疫苗願優先與緬甸分享。

（抗疫新階段）