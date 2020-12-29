5疫苗料3月申請發售 維權者：政府應告知接種風險

自今年6月起，疫苗研製機構只能在海外進行三期臨牀試驗。以軍科院與康希諾合研的腺病毒載體疫苗為例，今年3月16日開始一期臨牀試驗，而在4月啟動二期臨牀試驗後，內地疫情已基本受控，疫苗無法在境內進行三期臨牀試驗。直至11月7日，康希諾生物才發布公告，稱在墨西哥啟動三期臨牀試驗。

「曾爆問題疫苗 部門今必保障質量」

國藥集團北京生物所的滅活疫苗在今年7月已赴阿聯酋進行三期臨牀試驗。本月9日阿聯酋衛生和預防部宣布，批准該滅活疫苗在阿聯酋上市，試驗顯示，該疫苗有效率達86%。

內地曾多次發生疫苗問題事件，因此出現各地問題疫苗受害孩童家長組成的維權群組。

安徽的問題疫苗家長徐女士對本報稱，她十分關注內地國產疫苗的進展情况，認為新冠疫苗在安全等問題應有足夠的監控機制，「前幾年問題疫苗事件鬧那麼大，現在的相關部門肯定會保障疫苗質量。否則一旦出問題將不得了。」

除了內地民眾，國際輿論對中國疫苗的有效亦多有擔憂。昨日，中國外交部新聞發言人趙立堅說，中國已經有多款疫苗正在多國開展三期臨牀試驗。他說，「中國已在國內批准疫苗緊急使用，迄未出現嚴重不良反應病例。迄今的臨牀實驗數據初步顯示，中國新冠疫苗具有較好的安全性和有效性。」

（抗疫新階段）