粵豫甘陝滬開始接種 邊檢醫療人員等優先 接種者：不知疫苗何公司 需上報健康

明報中國組

據中國臨牀試驗註冊中心公開資料顯示，目前中國有5款疫苗進入三期臨牀試驗，包括軍事科學院與康希諾的腺病毒載體疫苗、中科院微生物所與安徽智飛的重組蛋白疫苗，還有國藥集團武漢生物所及北京生物所（Vero細胞）等（見表）。

國務院：百萬人次自願緊急接種

國藥集團北京生物所研製滅活疫苗已申請在內地上市，本月24日獲國家藥監局藥審中心（CDE）受理，為中國境內首款上市新冠疫苗。上周五（25日），土耳其衛生部公布，中國科興生物研製的新冠疫苗「克爾來福」三期臨牀試驗結果，其有效率為91.25%。對於何時在中國上市，科興集團職員表示，尚待內地相關審批程序。

早在兩個月前，河南、安徽、浙江、江蘇、廣東等省，已針對出國務工人員在內的感染高風險人群開展緊急接種。上周一（21日），國務院疫苗研發專班工作組長鄭忠偉稱，在自願知情同意前提下，已對近百萬人次緊急接種疫苗。廣東省衛健委主任段宇飛亦稱，截至12月22日全省完成18萬人疫苗接種工作。此外，內蒙古、黑龍江等邊境省份亦啟動緊急培訓疫苗接種工作。

航企職員打兩針 「沒特別續上班」

有知情者向本報表示，11月底各航空公司在國家民航局協調下，向國際航線的機組及地勤人員配屬接種名額。他們先後接種兩劑疫苗，間隔時間為一周。他稱接種後並未出現不良反應。「打完後沒有什麼特別，該上班還是上班。」

廣東的向先生是防疫一線工作人員，本月8日獲統一安排接種新冠疫苗，兩劑疫苗接種相隔一個月。「我們的疫苗都是獨立包裝，有專門的盒子裝着，只有一小瓶。」向先生對本報稱，接種第一針後頭兩天感覺手臂有一些酸脹，但不影響生活。

健康資訊需連續7天上報官方群組

官方設接種網絡群組監測情况，接種者在群中反映有否不適，疫苗接種後，要連續7天上報健康資訊。向先生說，「我們那一批幾十個人，接種了這麼久，只有一個女孩說自己有點頭暈，我覺得這應該也是個人體質問題導致，畢竟很多跟她年紀相仿的女孩都沒什麼不適反應。」

本報獲悉，深圳市在2個月前核查統計高風險人員，對於是否接種疫苗則尊重個人意願。深圳、廣州多名口岸職員向本報表示，已接獲通知，要求報名參加疫苗接種。

近日，包括廣東、河南、甘肅、陝西、上海等地已開始接種工作。昨日，廣西、內蒙古及湖北武漢也開始接種。各地主要接種對象包括海關檢驗檢疫、口岸邊檢、口岸進口冷凍物品裝卸及醫療衛生機構一線工作人員等感染風險較高和關鍵崗位人群，接種費由政府承擔。

上海市疾控中心上周六（26日）介紹重點人群疫苗接種工作。其中包括疫苗為兩針，接種期間至少間隔14天；接種新冠滅活疫苗可能會出現接種部位痠脹、紅腫、疼痛等常見反應，極少數人因個體差異可能出現發熱、乏力、惡心、頭痛、肌肉痠痛等，一般2到3天後大多可自行恢復。官方引用臨牀數據稱，接種第二劑28天後抗體陽性率均達90%以上，並形成持續保護。

5疫苗進三期臨牀 1已申請面市

中國目前有15款疫苗進入臨牀試驗，其中5款進入三期臨牀試驗，目前只有一款宣布已申請上市。據中國政府網消息，由於內地不具備開展三期臨牀試驗的條件，相關企業必須向國家藥監局體檢相關在境外國家試驗的數據資料，「只有這些資料揭盲，並且達到監管機構要求的標準，監管機構才能給予其附條件上市或者上市的批准」。

（抗疫新階段）