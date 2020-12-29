伊朗紅新月會：將向華購百萬劑疫苗

魯哈尼：華盛頓要求由美銀行支付

伊朗除向外國購買新冠疫苗，還在嘗試研發本國新冠疫苗。塔斯尼姆通訊社引述衛生部長賽義德·納馬奇（Saeed Namaki）說：「我們將在不久的將來證明，（新冠）國產疫苗比世界上其他地方生產的許多疫苗都要好。」上月，納馬奇表示，伊朗總共計劃為約2000萬人購置4100萬劑的新冠疫苗，途徑包括新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX），與其他國家合作生產，及直接向外國製造商採購等。

據法新社上周六（26日）報道，伊朗總統魯哈尼當天稱，華盛頓要求伊朗的新冠疫苗採購款經由美國銀行進行支付，但他表示擔心這筆錢可能遭沒收。伊朗27日宣布新增5502宗新冠病毒感染病例，死亡119宗，目前該國新增病例總數達到120萬多宗。

另據中央社報道，土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）27日在Twitter發文指出，北京海關出現一宗新冠病例，因而暫停放行貨物，原定28日送達的中國疫苗，將會「延遲一兩天」送達。土耳其向中國科興控股生物技術有限公司採購5000萬劑疫苗。克扎上周四（24日）指出，首批300萬劑疫苗將於27日晚上從中國出貨、28日送達土耳其。

北京近日出現入冬以來最大的一波新冠疫情反彈，官方公布，26日共有5宗本土確診病例。