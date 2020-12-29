「無官問責 如實報道何罪」

武漢市民聯署撐 網民舉「張展無罪」

前述武漢市民公開信表示，訓誡「吹哨人」武漢醫生李文亮造成的延誤，以及隱瞞造成百步亭社區的萬人宴席使疫情擴散，沒有一個官員因為此事雙規與拘留，「而如實報道武漢市民生活情况來自上海的張展為何有罪了？」公開信還稱，「對張展的無事生非與欲加之罪都是陰謀，都是對武漢人民的得罪！」

現居住在武漢、廣州中山大學退休教授艾曉明上周五（25日）發布文章〈疫情時代的狂人日記——關於張展〉，稱「（若）要說張展有錯，我只能說，張展生錯了時代」。「如果要追究責任，多少人、多少機構負有重大責任？……哪一份責任輪到一個普通公民張展來負呢？」艾曉明與眾多內地及國外網民，近日紛紛發出手持「張展無罪，釋放張展」等標語聲援。

曾聲援張展 維權律師彭永和疑失聯

此外，旅居英國的人權活動人士王劍虹昨在Twitter稱，在張展案開庭前夜，曾於5月和本月為張展發聲的上海維權律師彭永和目前失聯，其手機能打通但一直無人接聽。彭永和本月15日曾發帖表示，提醒法院「法律之前是良知、道德和社會責任，沒有任何一個公正的判決可以建立在摒棄法律之精神和原則，拋棄良知、道德和社會責任之上。」