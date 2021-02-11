報道武漢疫情 公民記者張展囚4年 起訴書：發假信息接受外媒採訪 張：公民言論不應被審查

張展現年37歲，陝西人，畢業於西南財經大學，曾在上海任律師，後因參與維權等活動被註銷律師執業證。據德國之聲中文網等報道，昨天上午上海浦東新區法院外有大批警察戒備，現場數家外媒記者被阻擋於門外，一度與警方人員發生衝突。法院規定只有張展家屬可進場旁聽，張展母親一早坐輪椅進入法庭。

多次絕食抗議 昨坐輪椅出庭

張展辯護律師之一張科科稱，張展坐輪椅出庭，她除了調查階段表示公民言論不應該被審查外，其他時候基本不再發言。據此前媒體報道，張過去半年以來多次絕食抗議，身體變得消瘦虛弱，並曾遭到強制插管灌食、上腳鐐、24小時戴約束帶等。

起訴書指控，張展在境外網站「發布大量虛假信息」，並接受境外媒體採訪，「惡意炒作武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情」，受眾眾多，影響惡劣。檢方並建議，對張判處四年以上五年以下有期徒刑。

母：他們清楚張狀况 這是想將她置死

據自由亞洲電台報道，張展雖承認發布有關疫情內容，但拒絕認罪，認為自己「沒有編造任何虛假信息」，都是在現場當面訪談武漢市民了解到的一手資訊。張母於庭審後在法院外放聲大哭，並首次接受媒體採訪，稱7個多月來她向當局妥協，謝絕外媒採訪，但是法官仍然重判她的女兒，「他們不是判刑，他們這是想置張展於死地。因為張展的身體狀况，他們很清楚。」

張展的其中一名辯護律師任全牛昨在上海浦東新區法院外向傳媒表示：「她（張展）感到很震驚」，「沒想到會這麼重」。法新社引述任全牛稱，張展之前已被當局收押，在今年6月開始絕食抗議後，引起外界的關注。張展拒絕進食，被當局以鼻管強迫餵食。

「倘判重刑 我會絕食直到最後……」

任全牛在法院庭審前曾說：「（上周）我去看她（張展）時，她說『若是他們對我判很重的刑，那麼我就會拒絕進食並直到最後』……她想她會死在獄中。」任全牛說，「這是對這個社會與這個環境最激烈的抗議方式。」

張展今年2月從上海前往武漢報道疫情，透過微信、Twitter、YouTube等平台發布消息，內容包括當地疫情患者及家屬、當地普通市民生活受衝擊等情况。翻查她的Twitter帖文，可見她曾經批評政府防疫措施錯誤，「沒有有效的治療、醫療物資分配保障、透明的信息、人權的保護」；曾為火神山醫院僅獲得「13個小時1000元（人民幣）」低廉工資的臨時工、武漢中心醫院感染新冠的清潔工維權未果而鳴不平。張於5月14日被上海警察跨省拘捕，後羈押在上海浦東新區看守所。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676